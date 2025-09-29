مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

انتشرت خلال الساعات الماضية على موقع "فيسبوك" صور لبيض مسلوق يظهر في صفاره بقع حمراء أو دم متجلط، مع ادعاءات أنه "بيض صيني مصنع" يحتوي على مواد كيميائية خطرة، ويتحول لونه إلى الأحمر بمجرد تعرضه للضوء.



لكن الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري السابق، نفت هذه المزاعم تمامًا، مؤكدة أن ما يتم تداوله مجرد "هبد وعبط" لا أساس له من الصحة.

وأوضحت نوح أن ظهور الدم داخل البيضة يرجع في الأساس إلى تمزق الأوعية والشعيرات الدموية الدقيقة داخل المبيض أثناء تكوين البيضة، وهو أمر طبيعي قد يظهر في صورة نقطة صغيرة أو – في حالات نادرة جدًا – بشكل أكبر كما يظهر في الصور المتداولة.



وأضافت أن العوامل المؤدية لذلك قد تشمل:

تعرض الدواجن للإجهاد أو سوء ظروف التربية.

انخفاض جودة الأعلاف أو نقص الكالسيوم والفيتامينات.

ضعف المناعة أو الإصابة بأمراض فيروسية وبكتيرية.



عوامل وراثية.

كما لفتت إلى أن بعض الأعلاف تحتوي على أصباغ طبيعية أو صناعية مثل الكاروتينات المستخلصة من الفلفل الأحمر، والتي قد تؤثر على لون الصفار.



وحذرت نوح من أن الفرشة الرديئة الملوثة ببكتيريا مثل الليبتوسبيرا، نتيجة وجود قوارض أو تربية الطيور بجوار حيوانات مصابة، قد تزيد من احتمالية ظهور مثل هذه الحالات.



واختتمت مؤكدة أن هذه الظاهرة نادرة الحدوث، وبالرغم من أنها لا تعني تصنيع البيضة أو خطورتها بالضرورة، إلا أنه يُفضل في هذه الحالة تجنب تناول البيضة كإجراء احترازي.