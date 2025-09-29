قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
لموظفي الحكومة .. الضوابط القانونية للحصول على إجازة بدون مرتب
مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

ريهام قدري

انتشرت خلال الساعات الماضية على موقع "فيسبوك" صور لبيض مسلوق يظهر في صفاره بقع حمراء أو دم متجلط، مع ادعاءات أنه "بيض صيني مصنع" يحتوي على مواد كيميائية خطرة، ويتحول لونه إلى الأحمر بمجرد تعرضه للضوء.


لكن الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري السابق، نفت هذه المزاعم تمامًا، مؤكدة أن ما يتم تداوله مجرد "هبد وعبط" لا أساس له من الصحة.
وأوضحت نوح أن ظهور الدم داخل البيضة يرجع في الأساس إلى تمزق الأوعية والشعيرات الدموية الدقيقة داخل المبيض أثناء تكوين البيضة، وهو أمر طبيعي قد يظهر في صورة نقطة صغيرة أو – في حالات نادرة جدًا – بشكل أكبر كما يظهر في الصور المتداولة.


وأضافت أن العوامل المؤدية لذلك قد تشمل:
تعرض الدواجن للإجهاد أو سوء ظروف التربية.
انخفاض جودة الأعلاف أو نقص الكالسيوم والفيتامينات.
ضعف المناعة أو الإصابة بأمراض فيروسية وبكتيرية.


عوامل وراثية.
كما لفتت إلى أن بعض الأعلاف تحتوي على أصباغ طبيعية أو صناعية مثل الكاروتينات المستخلصة من الفلفل الأحمر، والتي قد تؤثر على لون الصفار.


وحذرت نوح من أن الفرشة الرديئة الملوثة ببكتيريا مثل الليبتوسبيرا، نتيجة وجود قوارض أو تربية الطيور بجوار حيوانات مصابة، قد تزيد من احتمالية ظهور مثل هذه الحالات.


واختتمت مؤكدة أن هذه الظاهرة نادرة الحدوث، وبالرغم من أنها لا تعني تصنيع البيضة أو خطورتها بالضرورة، إلا أنه يُفضل في هذه الحالة تجنب تناول البيضة كإجراء احترازي.

