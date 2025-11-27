Phone 3a Lite.. أول هاتف اقتصادي لشركة Nothing ضمن علامتها التجارية

أطلقت شركة Nothing هاتف Nothing Phone (3a) Lite في الهند، بعد إصداره عالميًا الشهر الماضي. يُعد هاتف Nothing Phone (3a) Lite أرخص هاتف ذكي أطلقته الشركة حتى الآن، باستثناء الأجهزة التابعة لعلامتها التجارية الفرعية CMF.

مميزات هاتف Nothing Phone (3a) Lite



يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED فائقة الوضوح FHD+ بقياس 6.77 بوصة، مع معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات لمس 480 هرتز، وتقنية HDR10+، وخاصية تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 3000 شمعة. كما يأتي مزودًا بحماية Panda Glass.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Pro مع وحدة معالجة الرسومات Mali G615 MC2. ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 أو 256 جيجابايت. ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. ويأتي الجهاز بنظامي التشغيل Android 15 وNothing OS 3.5. وأكدت الشركة أن نظام Android 16 مع Nothing OS 4.0 سيصل في أوائل عام 2026. وسيتلقى المستخدمون ثلاثة تحديثات لنظام التشغيل وست سنوات من تصحيحات الأمان.

مواصفات هاتف Nothing Phone (3a) Lite

يأتي الهاتف مثبتًا عليه تطبيقا إنستغرام وفيسبوك مسبقًا، ولكن يمكن إزالتهما. يأتي قفل اللمحة مع إمكانية إيقافه. أما Essential Space فهو إعداد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للملاحظات والأفكار، ويوفر Essential Key اختصارات مثل الضغطة الواحدة لحفظ المحتوى، والضغطة المطولة لتسجيل الملاحظات الصوتية، والنقرة المزدوجة لعرض كل ما تم حفظه.

يعد هاتف Nothing Phone (3a) Lite مزود بثلاث كاميرات خلفية، رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سامسونج مقاس 1/1.57 بوصة، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يدعم الهاتف تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS)، وتقريبًا رقميًا يصل إلى 10x، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل، وتسجل بدقة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يتضمن الهاتف ماسح بصمة مدمجًا في الشاشة، ومنفذ صوت USB Type C، ومكبر صوت سفلي، ومعيار IP54. تشمل خيارات الاتصال شبكات 5G SA وNSA، وتقنية Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 6، وBluetooth 5.3، وGPS، وNFC، وUSB Type C. تبلغ أبعاد الجهاز 164 × 78 × 8.3 ملم، ويزن 199 جرامًا.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقدرة 33 واط. وفقًا للشركة، يمكن شحن البطارية بنسبة 50% في 20 دقيقة، وتحافظ على صحتها فوق 90% بعد 1200 دورة شحن. لا يتضمن الشاحن في العلبة.

التسعير والتوافر

يأتي سعر هاتف Nothing Phone (3a) Lite هو 20,999 روبية هندية لطرازَي 8 جيجابايت و128 جيجابايت، و22,999 روبية هندية لطرازَي 8 جيجابايت و256 جيجابايت. يبدأ البيع في 5 ديسمبر عبر Flipkart وFlipkart Minutes ومتاجر مختارة. سيتم طرح كمية محدودة من الهاتف في نيودلهي، يوم 29 نوفمبر الساعة 3 مساءً. سيحصل أول 20 مشتريًا على زوج مجاني من سماعات Ear open. تشمل عروض الإطلاق خصمًا مصرفيًا يصل إلى 1000 روبية هندية.