حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب

امراض القلب
امراض القلب
ريهام قدري

في اليوم العالمي للقلب، نتذكّر أهمية صحة القلب والتنبيه إلى أنّ اضطرابات القلب ليست حكراً على فئة عمرية أو على فئة معيّنة من الناس. 

وكما هو معروف، قد يصاب به مشهورون أيضاً، مما يسلّط الضوء على أن الصحة لا تميّز بين غني وفقير، مشهور وغير مشهور.

إليك أسماء فنانين أصيبوا بأمراض أو أزمات قلبية:

خالد صالح كان يعاني من مشاكل مزمنة في القلب لفترة طويلة.

في سبتمبر 2014 خضع لعملية قلب مفتوح معقدة في مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان.

بعد العملية بأيام قليلة توفي عن عمر 50 عامًا.

عزت أبو عوف  كان يعاني من مشاكل في القلب وأجرى عمليات، وتوفي عام 2019.

هيثم أحمد زكي  توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو مرتبط بخلل في وظائف القلب.

ماجدة الصباحي  أصيبت بمشاكل في القلب وتوفيت عام 2020.

محمود عبد العزيز  عانى من مشاكل صحية بالقلب بجانب مرض السرطان.

فاروق الفيشاوي  أصيب بمرض السكري الذي أثر على القلب والدورة الدموية.

سعاد نصر  تعرضت لأزمة قلبية أثناء فترة مرضها.

شادية  عانت من جلطة في المخ أثرت على القلب لاحقًا قبل وفاتها.

كمال الشناوي  أصيب بأزمات قلبية متكررة في أواخر حياته.

حسن حسني  توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة عام 2020.

محمود ياسين  عانى من أمراض في القلب إلى جانب الزهايمر قبل رحيله.

القلب امراض القلب مشاهير ماتو بأمراض القلب

