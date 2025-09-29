في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب

في اليوم العالمي للقلب، نتذكّر أهمية صحة القلب والتنبيه إلى أنّ اضطرابات القلب ليست حكراً على فئة عمرية أو على فئة معيّنة من الناس.

وكما هو معروف، قد يصاب به مشهورون أيضاً، مما يسلّط الضوء على أن الصحة لا تميّز بين غني وفقير، مشهور وغير مشهور.

إليك أسماء فنانين أصيبوا بأمراض أو أزمات قلبية:

خالد صالح كان يعاني من مشاكل مزمنة في القلب لفترة طويلة.

في سبتمبر 2014 خضع لعملية قلب مفتوح معقدة في مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان.

بعد العملية بأيام قليلة توفي عن عمر 50 عامًا.

عزت أبو عوف كان يعاني من مشاكل في القلب وأجرى عمليات، وتوفي عام 2019.

هيثم أحمد زكي توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو مرتبط بخلل في وظائف القلب.

ماجدة الصباحي أصيبت بمشاكل في القلب وتوفيت عام 2020.

محمود عبد العزيز عانى من مشاكل صحية بالقلب بجانب مرض السرطان.

فاروق الفيشاوي أصيب بمرض السكري الذي أثر على القلب والدورة الدموية.

سعاد نصر تعرضت لأزمة قلبية أثناء فترة مرضها.

شادية عانت من جلطة في المخ أثرت على القلب لاحقًا قبل وفاتها.

كمال الشناوي أصيب بأزمات قلبية متكررة في أواخر حياته.

حسن حسني توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة عام 2020.

محمود ياسين عانى من أمراض في القلب إلى جانب الزهايمر قبل رحيله.