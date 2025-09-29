ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

نشرت المذيعة مى حلمى ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مى حلمى، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية بدلة باللون البرنغدى و نسقت معها جرافت بنفس اللون.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مى حلمى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.