الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إحالة طالب أفريقي و3 أخرين للجنايات لاتهام بإنهاء حياة شاب في عابدين

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة طالب من دولة النجير و3 أخرين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم باستعراض القوة والعنف تجاه أحد الطلاب وتعدوا عليه بالضرب في منطقة عابدين حتى الموت 

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه بباعث من الانتقام؛ فاتحدت إرادتهم وأعدوا العدة مُدجّجين بسلاح أبيض وأداة وتوجهوا إليه حيث أيقنوا سلفاً تواجدهم وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى لوحوا في وجهه بالسلاح الأبيض  مُتَعَدِّين عليهم بالضرب فكان لذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتعريض حياته وسلامته للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على.
 

وأحرزوا وحازوا سلاح ابيض وأداة مطواة قرن غزال كلمة حديد مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص؛ دون أن يوجد مسوغ قانوني لحملها أو إحرازها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية حسبما هو مبين بالتحقيقات وقد وقعت بناءً علي الجريمة موضع الاتهام الأول، الجناية والجنح التالي وصفهم وهم أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان  أحدثوا عمداً بالمجني عليه  جُرْحاً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذاءه رغبةً منهم بذلك؛ فنسجوا لبلوغ غايتهم تلك مُخَطَّطاً أنفذوه بتقاسم أدوارهم فيه فضلاً عن استجلاب السلاح الابيض والاداة - موضوع الاتهام السابق - وتحينوا توافقهم سوياً ؛ فلما فَرَغَوا من ارتكاب جريمتهم الأولى قام الأول بتسديد عدة ضربات له بالسلاح الابيض استقرت عينه؛ فحدثت علاته التي أبانها تقرير قطاع الطب الشرعي المرفق؛ والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها ٣٥ بالمائة  ثم تبعها وفاته

قتل نيجر عابدين جريمة قتل

