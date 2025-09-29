هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

لفتت الفنانة هيدي كرم الأنظار في أحدث ظهور لها من داخل الجيم، حيث شاركت جمهورها بصور جديدة تكشف عن اهتمامها باللياقة البدنية ورشاقتها.



ظهرت هيدي بإطلالة رياضية عملية، إذ ارتدت توب أسود بلا أكمام بربطة أمامية زادت من بساطة وأناقة مظهرها، ونسّقته مع ليجن رمادي فاتح أبرز قوامها الرياضي المتناسق.

واختارت أن تترك شعرها البني المموج منسدلًا بطريقة طبيعية، مع مكياج بسيط أبرز ملامحها الجذابة.



ولم تتخلَّ عن لمسة الأناقة، حيث أكملت إطلالتها بساعة ذهبية أنيقة في يدها، ما منحها مزيجًا بين العملية والذوق الراقي حتى أثناء ممارسة الرياضة.



الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي ولياقتها العالية، مؤكدين أنها تُعد نموذجًا للمرأة العصرية التي تجمع بين الأناقة والحفاظ على الصحة.