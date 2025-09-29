قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتحدى الزمالك في قمة «ساخنة» بالدوري الممتاز
متى يكتب الله الأرزاق وحظوظ الخلائق؟.. اعرف حقيقة الـ4 أيام
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 الأربعاء المقبل
وزير النقل: المونوريل يقلل التلوث ويحد من الاختناقات المرورية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
6 مصادر مغنيسيوم نباتية والطريقة الصحيحة لتناولها.. تعرف عليها
بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن حل الققضية النووية الإيرانية إلا من خلال المفاوضات
كيفية صلاة الزوال.. اعرف كيف تؤديها ووقتها وعدد ركعاتها الصحيح
الكرملين: لا إشارات من أوكرانيا بشأن استئناف المفاوضات
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

هيدي كرم
هيدي كرم
ريهام قدري

لفتت الفنانة هيدي كرم الأنظار في أحدث ظهور لها من داخل الجيم، حيث شاركت جمهورها بصور جديدة تكشف عن اهتمامها باللياقة البدنية ورشاقتها.


ظهرت هيدي بإطلالة رياضية عملية، إذ ارتدت توب أسود بلا أكمام بربطة أمامية زادت من بساطة وأناقة مظهرها، ونسّقته مع ليجن رمادي فاتح أبرز قوامها الرياضي المتناسق.

 واختارت أن تترك شعرها البني المموج منسدلًا بطريقة طبيعية، مع مكياج بسيط أبرز ملامحها الجذابة.


ولم تتخلَّ عن لمسة الأناقة، حيث أكملت إطلالتها بساعة ذهبية أنيقة في يدها، ما منحها مزيجًا بين العملية والذوق الراقي حتى أثناء ممارسة الرياضة.


الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي ولياقتها العالية، مؤكدين أنها تُعد نموذجًا للمرأة العصرية التي تجمع بين الأناقة والحفاظ على الصحة.

هيدي كرم إطلالة هيدي كرم ملابس هيدي كرم

