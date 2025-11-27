هاتف Huawei Nova 15.. المواصفات الكاملة قبل الإطلاق الرسمي

لم تنته شركة هواوي بعد من عرض سلسلة هواتف Mate 80 ، وبدأت الشائعات حول ما هو قادم من العلامة التجارية بالفعل في الظهور على الإنترنت.

شارك Tipster Digital Chat Station على Weibo المواصفات المحتملة لمجموعة هواتف Huawei Nova 15 القادمة، ويبدو أن هناك ثلاثة نماذج قيد العمل Huawei Nova 15 و Nova 15 Pro و Nova 15 Ultra.

هاتف نوفا 15 / نوفا 15 برو

من المتوقع أن يحتوي هاتف نوفا 15 على شاشة بقياس 6.7 بوصة، بينما وفقا للتسريبات أن يأتي هاتف نوفا 15 برو سيحتوي على شاشة أكبر قليلاً بقياس 6.84 بوصة. ومن المتوقع أن يستخدم كلا الهاتفين شاشات OLED بتقنية LTPO بدقة 1.5K.

قد يتضمن طراز Pro أيضًا كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل و8 ميجابكسل. أما الطراز الأساسي، فمن المرجح أن يحتوي على كاميرا واحدة بدقة 50 ميجابكسل.

من المتوقع أن يضم هاتف نوفا 15 برو كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا إضافية فائقة الاتساع. كما ذكر موقع Digital Chat Station وجود "مستشعر متعدد الأطياف"، والذي تستخدمه هواوي غالبًا لتحسين دقة الألوان والأداء في الإضاءة المنخفضة.

وأخيرًا، يُقال إن كلا الإصدارين القياسي والاحترافي مدعومان بشرائح Kirin 8-series الجديدة.

هاتف نوفا 15 ألترا

يُعد هاتف نوفا 15 ألترا، بالطبع، الهاتف الرائد. من المتوقع أن يستخدم معالج كيرين 9 من سلسلة كيرين 9 الأقوى، ومستشعرًا رئيسيًا أكبر حجمًا بدقة 50 ميجابكسل، بقياس 1/1.3 بوصة. ورغم أن المُسرب لم يُشر إلى ذلك، فمن المُرجح أن يحتوي ألترا أيضًا على منظار، وعدسة فائقة الاتساع، ومستشعر متعدد الأطياف على الأقل.

ومن المتوقع أن تحتوي الموديلات الثلاثة على بطاريات بسعة تتجاوز 6000 مللي أمبير في الساعة.

هواوي نوفا 14 ألترا

أما بالنسبة للإطلاق، فمن المتوقع أن يتم إطلاق المسلسل قبل مهرجان الربيع في الصين، والذي يصادف عادة في فبراير، مما يعني إصداره في أوائل عام 2026.