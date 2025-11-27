قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
تكنولوجيا وسيارات

تصميم فاخر ومواصفات عملاقة.. موعد إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro

هاتف Realme P4x القادم
هاتف Realme P4x القادم
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Realme P4x القادم وهو هاتفًا ذكيًا جذابًا من الفئة المتوسطة. وقد أكدت الإعلانات التشويقية الأولية بعضًا من مواصفاته وميزاته الرئيسية، كما كشفت التسريبات عن المزيد من التفاصيل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته وكل ما يمكنك توقعه من الجهاز الجديد.

مواصفات هاتف Realme P4x

بناءً على تغريدة من Anvin، من المتوقع إطلاق هاتف Realme P4x بشاشة AMOLED عالية الدقة بمعدل تحديث 144 هرتز ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1000 شمعة. وسيُجهز هذا الطراز بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra، وتزعم Realme أنه أسرع هاتف ذكي في فئته. كما ستحصل على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت على الأقل مع دعم لتوسيع الذاكرة الافتراضية حتى 10 جيجابايت.

على الجانب الاخر يضم هاتف Realme P4x ذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت. يعمل هذا الطراز ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 واط. كما تُشير الشركة الصينية إلى إمكانية تجربة الألعاب بمعدل 90 إطارًا في الثانية على BGMI و120 إطارًا في الثانية على Free Fire. يُحافظ نظام التبريد VC الكبير بمساحة 5300 مم² على برودة الجهاز. أما بالنسبة للبصريات، فيبدو أن الجزء الخلفي يحتوي على مستشعرات صور متعددة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

ميزات هاتف Realme P4x

ميزات هاتف Realme P4x

من المقرر إطلاق هاتف Realme P4x في السوق الهندية إلى جانب ساعة Realme Watch 5 في 4 ديسمبر 2025. وفي سياق متصل، طُرح هاتف Realme GT 8 Pro الرائد للشركة للبيع في المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، سيتم الكشف عن طراز Realme C85 في الهند في 28 نوفمبر 2025.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

