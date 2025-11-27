تصميم فاخر ومواصفات عملاقة.. موعد إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Realme P4x القادم وهو هاتفًا ذكيًا جذابًا من الفئة المتوسطة. وقد أكدت الإعلانات التشويقية الأولية بعضًا من مواصفاته وميزاته الرئيسية، كما كشفت التسريبات عن المزيد من التفاصيل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته وكل ما يمكنك توقعه من الجهاز الجديد.

مواصفات هاتف Realme P4x

بناءً على تغريدة من Anvin، من المتوقع إطلاق هاتف Realme P4x بشاشة AMOLED عالية الدقة بمعدل تحديث 144 هرتز ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1000 شمعة. وسيُجهز هذا الطراز بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra، وتزعم Realme أنه أسرع هاتف ذكي في فئته. كما ستحصل على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت على الأقل مع دعم لتوسيع الذاكرة الافتراضية حتى 10 جيجابايت.

على الجانب الاخر يضم هاتف Realme P4x ذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت. يعمل هذا الطراز ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 واط. كما تُشير الشركة الصينية إلى إمكانية تجربة الألعاب بمعدل 90 إطارًا في الثانية على BGMI و120 إطارًا في الثانية على Free Fire. يُحافظ نظام التبريد VC الكبير بمساحة 5300 مم² على برودة الجهاز. أما بالنسبة للبصريات، فيبدو أن الجزء الخلفي يحتوي على مستشعرات صور متعددة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

ميزات هاتف Realme P4x

من المقرر إطلاق هاتف Realme P4x في السوق الهندية إلى جانب ساعة Realme Watch 5 في 4 ديسمبر 2025. وفي سياق متصل، طُرح هاتف Realme GT 8 Pro الرائد للشركة للبيع في المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، سيتم الكشف عن طراز Realme C85 في الهند في 28 نوفمبر 2025.