مواصفات قوية جدا وسعر متوسط .. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro

أطلقت Realme أخيرًا أحدث هواتفها الذكية الرائدة في السوق الهندية. أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro في المنطقة الأسبوع الماضي بمواصفات وميزات قوية، وبدأ بيعه الآن. إليكم سعره ومواصفاته

مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

وأطلقت العلامة التجارية الصينية هاتف Realme GT 8 Pro في الهند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند القياسي اليوم (25 نوفمبر 2025).

يعد هذا الجهاز الراقي متاح للشراء على الموقع الرسمي للشركة وعلى منصة Flipkart

ويتوفر الهاتف بلونين: الأبيض الداكن والأزرق يبدأ سعر Realme GT 8 Pro من 72,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر نسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت من 78,999 روبية هندية.

هواتف ريلمي



وأطلقت Realme أيضًا هاتف GT 8 Pro Dream Edition بلون Aston Martin Racing Green بسعر 79,999 روبية هندية (16 جيجابايت + 512 جيجابايت). ويأتي أحدث هواتفها الرائدة مع خصم بنكي فوري بقيمة 5,000 روبية هندية لحاملي بطاقات ICICI وHDFC وSBI، بالإضافة إلى خيارات تقسيط مجانية تصل إلى 6 أشهر

المواصفات والميزات

يتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة AMOLED عالية الدقة QHD+ بقياس 6.79 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 2000 شمعة، وطبقة حماية Gorilla Glass 7i. ويأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. ويعمل هذا الطراز ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط.

وبالنسبة للكاميرات، تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و50 ميجابكسل (واسعة جدًا) و200 ميجابكسل (تقريب بصري) مع عدسات Ricoh GR مضادة للتوهج، بينما تضم ​​الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. ومن الميزات البارزة الأخرى واجهة Realme UI 7 المخصصة، والتي تعمل بنظام Android 16، وبلوتوث 6، وواي فاي 7، وماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، وتصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار.