الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواصفات قوية جدا وسعر متوسط .. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro

لمياء الياسين

أطلقت Realme أخيرًا أحدث هواتفها الذكية الرائدة في السوق الهندية. أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro في المنطقة الأسبوع الماضي بمواصفات وميزات قوية، وبدأ بيعه الآن. إليكم سعره ومواصفاته 

مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

وأطلقت العلامة التجارية الصينية هاتف Realme GT 8 Pro في الهند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند القياسي اليوم (25 نوفمبر 2025). 

يعد هذا الجهاز الراقي متاح للشراء على الموقع الرسمي للشركة وعلى منصة Flipkart

ويتوفر الهاتف بلونين: الأبيض الداكن والأزرق يبدأ سعر Realme GT 8 Pro من 72,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر نسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت من 78,999 روبية هندية.

هواتف ريلمي


وأطلقت Realme أيضًا هاتف GT 8 Pro Dream Edition بلون Aston Martin Racing Green بسعر 79,999 روبية هندية (16 جيجابايت + 512 جيجابايت). ويأتي أحدث هواتفها الرائدة مع خصم بنكي فوري بقيمة 5,000 روبية هندية لحاملي بطاقات ICICI وHDFC وSBI، بالإضافة إلى خيارات تقسيط مجانية تصل إلى 6 أشهر

المواصفات والميزات

يتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة AMOLED عالية الدقة QHD+ بقياس 6.79 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 2000 شمعة، وطبقة حماية Gorilla Glass 7i. ويأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. ويعمل هذا الطراز ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط.

وبالنسبة للكاميرات، تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و50 ميجابكسل (واسعة جدًا) و200 ميجابكسل (تقريب بصري) مع عدسات Ricoh GR مضادة للتوهج، بينما تضم ​​الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. ومن الميزات البارزة الأخرى واجهة Realme UI 7 المخصصة، والتي تعمل بنظام Android 16، وبلوتوث 6، وواي فاي 7، وماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، وتصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار.

هاتف Realme GT 8 Pro العلامة التجارية شاشة AMOLED الكاميرا الخلفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

الاتحاد السكندري يفجّر مفاجأة مثيرة بشأن أزمة نهائي السلة أمام الأهلي

انطلاق المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى المشارك فى كأس العرب بمركز المنتخبات

مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

