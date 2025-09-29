كارول سماحة تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ..

وتألقت كارول سماحة، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية شميز أبيض و جيب جلد باللون البنى اللامع بقشر السمك كشفت عن أناقتها و جمالها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد كارول سماحة، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.