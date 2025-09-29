في اليوم العالمي للقلب .. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة

يحتفل العالم كل عام في يوم ٢٩ سبتمبر باليوم العالمي للقلب وأمراض القلب وذلك للتوعية من هذه الأمراض وبعد انتشار السكتات القلبية والنوبات القلبية لايعرف معظم الناس الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية .

ورغم أن كليهما يؤثر على القلب، إلا أنهما يختلفان اختلافًا جذريًا في أسبابهما وأعراضهما وعلاجهما الفوري. إن معرفة هذه الاختلافات تُنقذ الأرواح.

ما هي النوبة القلبية؟



احتشاء عضلة القلب، أو النوبة القلبية، هو انسداد في الدم يصل إلى جزء من القلب. تحدث هذه الانسدادات عادةً بسبب انسداد الشريان التاجي الناتج عن جلطة في الشرايين التي تنقل الدم والأكسجين إلى عضلات القلب. تبدأ عضلة القلب التي تعاني من نقص الأكسجين بالموت.

الأعراض الشائعة للنوبة القلبية

ألم أو انزعاج في الصدر يتميز عادة بالضغط أو الانقباض أو الامتلاء

ألم مشع في الظهر والذراع والرقبة والفك

ضيق في التنفس

الغثيان أو الدوار أو العرق البارد

مع أن النوبة القلبية لا تُشترط أن تكون مفاجئة، إلا أنها قد تتطور مع أعراض على مدار الساعات أو حتى الأيام التالية. يُعدّ العلاج بالأدوية الاصطناعية ضروريًا لاستعادة الدورة الدموية وتقليل تلف عضلة القلب.

ما هي السكتة القلبية؟

السكتة القلبية هي التوقف المفاجئ لنشاط القلب، والذي قد يكون نتيجة خلل كهربائي فيه. يفشل القلب في النبض بكفاءة، مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى. عادةً ما تكون السكتة القلبية مفاجئة، وعادةً ما تكون مميتة

الأعراض الشائعة للسكتة القلبية

انهيار مفاجئ

لا يوجد نبض

فقدان الوعي

لا يوجد تنفس أو ضيق في التنفس

على عكس النوبة القلبية ، تُعدّ السكتة القلبية مشكلةً كهربائيةً، أي مشكلةً في تدفق الدم. يجب أن تكون الاستجابة سريعة، إذ يُنقذ استدعاء سيارة إسعاف وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي حياةً. كما يُمكن استخدامه لتنشيط القلب باستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) في حال وجوده.

الفرق الرئيسي بين النوبة القلبية والسكتة القلبية

في حين أن النوبة القلبية مشكلة تحدث بسبب جلطات دموية تسد الشرايين، فإن السكتة القلبية مشكلة كهربائية تتسبب في توقف القلب عن النبض. ومن اللافت للنظر أن النوبة القلبية الشديدة قد تؤدي أحيانًا إلى السكتة القلبية، لذا من المهم تحديد