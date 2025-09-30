مصير الورقة الأمريكية في لبنان بعد إعلان نعيم قاسم التمسك بسلاح حزب الله.. تفاصيل

سلط برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على مصير الورقة الأمريكية في لبنان بعد إعلان نعيم قاسم التمسك بسلاح حزب الله.

وقالت الإعلامية مارينا المصري، إنه بإعلان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تمسكه بعدم مناقشة مسألة نزع السلاح، معتبرًا الأمر مطلبًا إسرائيليًا، تتواصل الاضطرابات في الداخل اللبناني في ظل عدم حل أزمة حصرية السلاح من جانب حكومة نواف سلام بالرغم من إعلانها التزامها بذلك.

وأضافت، أن هذه الأحداث تأتي في الوقت الذي يشهد تعنتًا إسرائيليًا برفض نتنياهو لأي نقاشات بشأن انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني إلا بعد نزع السلاح أولًا.

وتابعت: "هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى قدرة الورقة الأمريكية على التأثير في مجريات الأمور في لبنان، وهل أصبحت الورقة الأمريكية في مهب الريح؟ كيف تتعامل حكومة نواف سلام مع نزع سلاح حزب الله؟ هذا هو سؤال وموضوع مطروح للنقاش"