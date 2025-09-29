غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن هناك غارة إسرائيلية استهدفت وسط بلدة النبطية الفوقا بجنوب لبنان .

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الضغوط الأمريكية على لبنان مستمرة في محاولة لفرض مشاريع سياسية تعجز إسرائيل عن تحقيقها بالقوة العسكرية.

وشدد على أن المقاومة لن تسمح بنزع سلاحها، معتبرا أن "أي مشروع يخدم إسرائيل، حتى لو لبس لباسا وطنيا، سنواجهه دون تردد".

وقال قاسم في كلمة له ، إن "الولايات المتحدة تواصل ضغوطها لتحقق بالسياسة ما عجزت عنه إسرائيل بالقوة"، محذرا من محاولات إلحاق لبنان بالمشروع الصهيوني.

وأضاف: "بعد كلام المبعوث الأمريكي الأخير، بات واضحا أن هناك رغبة أمريكية بإنهاء لبنان على الطريقة الإسرائيلية".