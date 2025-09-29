رئيس لبنان يتسلم دعوة لحضور قمة المناخ في نوفمبر المقبل

تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون، دعوة من نظيره البرازيلي لولا داسيلفا للمشاركة في قمة المناخ التي ستعقد في شهر نومفبر المقبل.

جاء هذا خلال استقبال عون، اليوم "الاثنين"، في قصر بعبدا، سفير البرازيل في لبنان، تارسيزيو كوستا الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا داسيلفا تضمنت دعوة عون للمشاركة في " قمة المناخ" في مدينة بيليم، قلب الأمازون المقرر عقدها في 6 و7 نوفمبر 2025 لمناقشة قضايا أساسية في مفاوضات المناخ.

وسيسبق القمة انعقاد الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة في شأن تغيير المناخ ( cop 30).

وقال داسيلفا في رسالته، إن: "انخراط الجميع على أعلى مستوى سياسي هو فرصة متجددة لبث الأمل في مواجهة الاحترار العالمي، للحد من هشاشة المناطق والشعوب، ولتقديم العون الفوري للمتضررين من تغير المناخ ويمثل هذا العام الجولة الثانية لتقديم المساهمات الوطنية ونأمل أن تكون مساهمات جميع الدول قيمة حتى نتمكن معا من التقدم بمقترحات وحلول عملية سريعة وعادلة للعقد المقبل".