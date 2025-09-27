قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جورج العاقوري لـ صدى البلد: نعيم قاسم نصب نفسه مرشدا أعلى.. ويجر لبنان إلى العزلة والجحيم

المحلل السياسي جورج العاقوري
المحلل السياسي جورج العاقوري
فرناس حفظي

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري إن خطاب الشيخ نعيم قاسم في ذكرى اغتيال الأمينين العامين السابقين، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، جاء بمثابة انقلاب كامل على المسار الذي رسمه حزب الله منذ انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون ومروراً بتشكيل الحكومة.


وأوضح  الكاتب والمحلل السياسي  اللبناني جورج العاقوري ، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الشيخ قاسم ظهر وكأنه يتصرّف بصفته "مرشداً أعلى" للجمهورية اللبنانية، يرفض الشروط المفروضة على اللبنانيين ويفرض على الحكومة ما يجب أن تقوم به، متغافلاً أن الشراكة الحقيقية في لبنان تقوم على الندية والتكافؤ بين المكوّنات، لا على التبعية والإملاء.

سلاح حزب الله يعرض لبنان لضربات إسرائيلية جديدة 


وأضاف أن إصرار قاسم على التمسك بالسلاح يعبّر عن فوقية غير مقبولة، لأن هذا السلاح لم يحظَ بشرعية وطنية ولا بإجماع لبناني، معتبراً أن ادعاءه تحقيق الانتصار ما هو إلا استمرار في حالة إنكار، تُبقي لبنان رهينة لمشروع حزبي يجر البلاد نحو الغرق في مستنقع الدماء والعنف، ويعرّضها لمزيد من الضربات الإسرائيلية، فضلاً عن عزلتها الدولية.


وأشار العاقوري إلى أن خطاب قاسم يتناقض مئة وثمانين درجة مع البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية في المناسبة نفسها، والذي شدّد على أن الدولة وحدها هي الضامنة للأمن والمسؤولة عن الدفاع عن اللبنانيين، فيما أصر قاسم على أن سلاح حزبه هو الحامي للشعب، مطلقاً بذلك خطاباً "ما فوق الدولة"، وجاهراً بارتباطه العضوي بمشروع إيران في المنطقة، على حساب سيادة لبنان ووحدته.

جورج العاقوري نعيم قاسم حسن نصرالله هاشم صفي الدين سلاح حزب الله لبنان ضربات إسرائيلية

