جورج العاقوري لـ صدى البلد: نعيم قاسم نصب نفسه مرشدا أعلى.. ويجر لبنان إلى العزلة والجحيم

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري إن خطاب الشيخ نعيم قاسم في ذكرى اغتيال الأمينين العامين السابقين، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، جاء بمثابة انقلاب كامل على المسار الذي رسمه حزب الله منذ انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون ومروراً بتشكيل الحكومة.



وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري ، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الشيخ قاسم ظهر وكأنه يتصرّف بصفته "مرشداً أعلى" للجمهورية اللبنانية، يرفض الشروط المفروضة على اللبنانيين ويفرض على الحكومة ما يجب أن تقوم به، متغافلاً أن الشراكة الحقيقية في لبنان تقوم على الندية والتكافؤ بين المكوّنات، لا على التبعية والإملاء.

سلاح حزب الله يعرض لبنان لضربات إسرائيلية جديدة



وأضاف أن إصرار قاسم على التمسك بالسلاح يعبّر عن فوقية غير مقبولة، لأن هذا السلاح لم يحظَ بشرعية وطنية ولا بإجماع لبناني، معتبراً أن ادعاءه تحقيق الانتصار ما هو إلا استمرار في حالة إنكار، تُبقي لبنان رهينة لمشروع حزبي يجر البلاد نحو الغرق في مستنقع الدماء والعنف، ويعرّضها لمزيد من الضربات الإسرائيلية، فضلاً عن عزلتها الدولية.



وأشار العاقوري إلى أن خطاب قاسم يتناقض مئة وثمانين درجة مع البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية في المناسبة نفسها، والذي شدّد على أن الدولة وحدها هي الضامنة للأمن والمسؤولة عن الدفاع عن اللبنانيين، فيما أصر قاسم على أن سلاح حزبه هو الحامي للشعب، مطلقاً بذلك خطاباً "ما فوق الدولة"، وجاهراً بارتباطه العضوي بمشروع إيران في المنطقة، على حساب سيادة لبنان ووحدته.