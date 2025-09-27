قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
أخبار العالم

أمين حزب الله: لن نسمح بنزع سلاح المقاومة.. وسنواجه أي مشروع يخدم إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الضغوط الأمريكية على لبنان مستمرة في محاولة لفرض مشاريع سياسية تعجز إسرائيل عن تحقيقها بالقوة العسكرية، مشددا على أن المقاومة لن تسمح بنزع سلاحها، معتبرا أن "أي مشروع يخدم إسرائيل، حتى لو لبس لباسا وطنيا، سنواجهه دون تردد".

وقال قاسم في كلمة له اليوم، إن "الولايات المتحدة تواصل ضغوطها لتحقق بالسياسة ما عجزت عنه إسرائيل بالقوة"، محذرا من محاولات إلحاق لبنان بالمشروع الصهيوني. وأضاف: "بعد كلام المبعوث الأمريكي الأخير، بات واضحا أن هناك رغبة أمريكية بإنهاء لبنان على الطريقة الإسرائيلية".

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية ارتكبت "خطيئة كبرى" بطرحها قرار نزع سلاح المقاومة، داعيا إياها إلى "تصحيح هذا المسار"، وأكد: "لن نسمح بنزع السلاح، وسنواجه ذلك مواجهة كربلائية إن لزم الأمر".

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، شدد قاسم على حرص حزب الله على الوحدة الوطنية، لكنه قال: "علينا أن نكون جميعا في خندق واحد في مواجهة العدو الإسرائيلي، لا أن نثقب سفينة الوطن من الداخل".

وأضاف: "ندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف، الذي ينص على تحرير كل الأراضي اللبنانية من الاحتلال وبسط سيادة الجيش اللبناني"، لافتًا إلى أن لبنان نفذ ما عليه في القرار 1701، مطالبًا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.

وفي ملف الإعمار، دعا قاسم الحكومة إلى "التركيز على القضايا الجوهرية وفي مقدمتها إعادة الإعمار، بدلًا من الانشغال بأمور جانبية لا قيمة لها"، مؤكدًا أن "السيادة الوطنية يجب أن تكون في مقدمة جدول الأعمال، ولا سيادة مع استمرار العدوان الإسرائيلي".

كما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، وفق القانون الحالي، "كي لا نضيع المزيد من الوقت".

وفي ختام كلمته، جدد قاسم دعم المقاومة للجيش اللبناني، داعيا إلى "منع إسرائيل من البقاء على الأراضي اللبنانية، ونشر الجيش على كامل الحدود"، وأضاف: "يريدون من الجيش مواجهة أهله، لكننا نؤكد أننا معه في مواجهة العدو فقط".

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لبنان الضغوط الأمريكية على لبنان إسرائيل نزع سلاح حزب الله الحكومة اللبنانية

