مصر تؤكد دعمها الثابت لوحدة لبنان ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع يوسف رجّي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على استمرار تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وجدد التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلا عن مساندة مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها.

وشدد وزير الخارجية على الدعم المصري الكامل للبنان في مواجهة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مؤكدا رفض مصر التام للممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقانون الدولي والقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١. وأوضح أن مصر تركز في اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية على أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لهذا القرار من جانب كافة الأطراف، بما يشمل الانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل