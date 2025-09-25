مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس ٢٥ سبتمبر، مع "بيني وونغ" وزيرة خارجية استراليا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخاصة تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأزمة في غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق، رافضا بشكل قاطع محاولات تهجير الفلسطينيين تحت اى ذريعة اى مسمى، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ثمن الوزير عبد العاطي المواقف الأسترالية الداعمة للفلسطينيين وخاصة اعتراف استراليا بالدولة الفلسطينية، منوهاً الى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار، ومواصلة الضغط على إسرائيل لدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، متناولا خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التي تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع