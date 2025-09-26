قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
الزراعة: لا توجود طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادا للقمة أمام الأهلي
وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: حكم توني بلير لقطاع غزة غير مقبول
وزير الكهرباء: تدريب 1700 مصري في روسيا لتشغيل مفاعل الضبعة النووي
إصابات تربك الهلال قبل مواجهة ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة
في التموين والسوق الحر.. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق النقد يطالب لبنان بتحسين قانون إعادة هيكلة البنوك

صندوق النقد
صندوق النقد
أ ش أ

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، لبنان إلى تحسين قانون إعادة هيكلة البنوك الذي أُقر مؤخرًا، بحيث يتماشى مع المعايير الدولية، كما حث الحكومة على النظر في إصلاحات ضريبية تتيح زيادة الإنفاق العام على جهود إعادة الإعمار.
وجاء بيان الصندوق في ختام زيارة بعثته إلى بيروت، حيث تعهد المسئولون اللبنانيون بإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية بعد ست سنوات من الانهيار المالي الذي دمّر الاقتصاد وترك المودعين محرومين من مدخراتهم.
وقال رئيس بعثة الصندوق، إرنستو راميريز ريجو، إن إقرار قانون إعادة هيكلة البنوك "يعكس جهودًا كبيرة من جميع الأطراف، إلا أن التشريع بحاجة إلى مزيد من التعديلات"، موضحًا أن الصندوق اقترح تعديلات تضمن حماية صغار المودعين وتساعد على استدامة الدين العام.
وأبدى الصندوق قلقه من أن القانون لا يتضمن ضمانات كافية لتفادي تضارب المصالح، ويمنح البنوك التجارية مرونة واسعة في بعض البنود.
وفي ما يخص الموازنة، قال الصندوق إنه كان يتوقع مقاربة أكثر طموحًا لموازنة عام 2026، داعيًا الحكومة إلى النظر في إصلاحات ضريبية تتيح توجيه الإنفاق نحو إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.
ويرى مراقبون أن تعهدات لبنان المتكررة بالإصلاح لم تُترجم بعد إلى خطوات عملية، محذّرين من أن صانعي القرار يفشلون في حماية الفئات الأكثر هشاشة، التي عانت لسنوات من عدم الاستقرار المالي وزاد وضعها سوءًا مع الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان العام الماضي.

لبنان البنوك صندوق النقد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

ترشيحاتنا

لماذا آية الكرسي أعظم آية

لماذا آية الكرسي أعظم آية في القرآن؟.. لأنها جمعت 7 أصول لا تعرفها

يسري جبر

الاستدانة بقدر الضرورة.. يسري جبر: النبي كان يربي الأمة على الحذر من الديون

قوافل دار الإفتاء في شمال سيناء

مجالس فقهية.. قوافل دار الإفتاء تواصل جهودها الميدانية في شمال سيناء

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد