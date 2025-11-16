قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: أسبوع الإعمار بالقاهرة يعكس ريادة مصر في دعم السلام والتنمية بالقارة الأفريقية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
فريدة محمد

اعتبر النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة القاهرة للنسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 تحت شعار "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية"، يمثل تأكيداً على الدور القيادي لمصر في دعم الاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية، ومثالاً على التزامها الفعلي بمبادرات إعادة البناء والتعافي بعد النزاعات.

وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الأسبوع أصبح منصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وهو بمثابة فرصة لتسليط الضوء على الحلول المستدامة لمعالجة آثار النزاعات، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية، وإشراك الشباب والمرأة، وضمان العدالة التعويضية للمتضررين، ما يسهم في ترسيخ السلم والاستقرار داخل القارة.

وأشار نائب بني سويف، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر ركزت على التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أفريقيا، بما فيها الإرهاب والنزاعات الداخلية والأزمات العابرة للحدود، فضلاً عن تحديات الفقر وتراجع الخدمات الأساسية وتغير المناخ، مؤكداً ضرورة تبني حلول شاملة ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات لتحقيق التنمية الشاملة وفق أجندة أفريقيا 2063.

وأكد النائب أحمد محسن، أن إشادة الرئيس بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تعكس أهمية المنصات الأفريقية التي تربط بين الأمن والتنمية وإعادة الإعمار، كما تسلط الضوء على الدور المتميز لمصر عبر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة في تنفيذ برامج مؤثرة لتعزيز الاستقرار وبناء القدرات المؤسسية في الدول الأفريقية.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ أسبوع إعادة الإعمار إعادة الإعمار الرئيس عبد الفتاح السيسي

