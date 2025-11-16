قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
برلمان

ضوابط قانونية لتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون إدارة المخلفات ، عملية تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بهدف الحد من آثارها البيئية الضارة.

و طبقا لنص المادة 27 من القانون يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.


كما انه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .

وتُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

قانون إدارة المخلفات الأكياس البلاستيكية مخلفات أكياس قانون

