قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويفوق العام الماضي
بيان من رئاسة الجمهورية بشأن إطلاق النسخة الـ5 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية
مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-11-2025 والقنوات الناقلة
عرض من الدوري الإسباني.. شوبير: ابني تعرّض للعرقلة بفعل فاعل
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان إلى 7 قتلى
على مدى 15عاما ..سيدة قنائية تحفظ القرآن الكريم بعمر الثمانين بعد تحررها من الأمية
لسه صحاب.. أحمد فهمي يتحدث عن علاقته بزوجته السابقة منة حسين فهمي
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «تكريم فاروق حسني»
على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضحية يومية.. سؤال برلماني لإنقاذ المجاري المائية من المخلفات الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات بكل حزم وقوة لحماية المجاري المائية التي تحولت – على حد وصفه – إلى “ضحية يومية” لعمليات الإلقاء العشوائي للمخلفات الزراعية، رغم أن المادة 45 من القانون تحظر بشكل قاطع إلقاء هذه المخلفات في أي مجرى مائي أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة ، مشيراً إلى أن نفس المادة تُحمّل مولدَ المخلفات الزراعية أو حائزها مسؤولية اتخاذ التدابير الكاملة لإعادة استخدامها أو معالجتها، سواء في أماكن تولدها أو في المواقع التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، على أن تُبين اللائحة التنفيذية هذه التدابير بالتفصيل.

وقال " زين الدين " إن المادة 46 من القانون تلزم الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة بتوفير الأراضي المناسبة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها كعلف للحيوانات، أو سماد عضوي، أو كوقود بديل، مع ضمان الإشراف والتنسيق الكامل لتنظيم ومراقبة الإدارة المتكاملة لهذه المخلفات.

كما أوضح أن اللائحة التنفيذية حددت إجراءات واضحة لتحفيز عمليات المعالجة وآليات نقل المخلفات للمواقع المخصصة، إلى جانب وضع حوافز اقتصادية لرفع كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بـ6 تساؤلات في سؤال وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء: الموارد المالية والري والزراعة  واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية طالب فيها بتوضيح :
1. أسباب استمرار إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية رغم وجود قانون واضح وصارم.
2. مدى توفر الأراضي المخصصة لمعالجة المخلفات الزراعية في المحافظات.
3. دور مديريات الزراعة في مراقبة المزارعين وحائزي المخلفات.
4. آليات التنسيق الحالية بين الوزارات المختلفة لتطبيق القانون.
5. أسباب تأخر تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة في بعض المحافظات.
6. خطة الحكومة للحد من التلوث الناتج عن المخلفات الزراعية خلال الموسم الزراعي الحالي.

متقدماً بمجموعة من اقتراحات القابلة للتنفيذ للقضاء على الظاهرة فى مقدمتها إنشاء محطات صغيرة لمعالجة المخلفات الزراعية داخل القرى تعمل كنقاط تجميع وتحويل فوري، لتقليل النقل ومنع الإلقاء في الترع وإطلاق برنامج حوافز مادية للمزارعين بحيث يحصل المزارع على مقابل مالي أو تخفيضات على المستلزمات الزراعية مقابل تسليم المخلفات بدلاً من التخلص منها عشوائياً.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتفعيل منظومة الرقابة الفورية بالأقمار الصناعية والدوريات النهرية لرصد أي إلقاء للمخلفات في الترع، مع تحرير محاضر فورية وتشجيع الاستثمار الخاص في مصانع تدوير المخلفات الزراعية من خلال إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة لإنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل ، مع تنظيم حملات إرشاد وتوعية في القرى والمراكز يشارك فيها الإرشاد الزراعي والوحدات المحلية لتوعية المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأضرار التخلص منها في الترع.

الحكومةَ المجاري المائية قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الزراعية مديريات الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

ترشيحاتنا

السكرتير العام المساعد خلال اللقاء

المنيا تستعرض إجراءات تنظيم التصرف في أراضي أملاك الدولة خلال لقاء تعريفي بالقانون الجديد

حملة مكبرة

حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء بحى شرق شبرا الخيمة

مراكب الصيد

لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الصيد في كفر الشيخ

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد