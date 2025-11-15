قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
أخبار البلد

انفوجراف .. تعرف علي خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية

خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية
خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية
كتب محمود مطاوع

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تخفيف المخاطر المناخية .

وأوضح المركز أن التخفيف من الانبعاثات يشير إلى الإجراءات والسياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويشمل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.

حماية النظم البيئية الطبيعية

كما يتضمن التخفيف حماية النظم البيئية الطبيعية مثل الغابات والمحيطات التي تعمل كمصادر لاحتجاز الكربون، واستعادتها بعد تدهورها. ويُعد التخفيف محورًا أساسيًا في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، إذ يسهم في تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، لذا نقدم لكم هذا الإنفوجرافيك الذي يتضمن مفهوم التخفيف والجهود الدولية إضافة إلى جهود مصر للتخفيف من تغير المناخ، وكيف يمكن أن يساهم المواطن في التخفيف عبر عاداته اليومية.

خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية 
خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية 
خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية 
خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية 
خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية 
مركز المعلومات مجلس الوزراء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مخاطر المناخية

