انفوجراف .. تعرف علي خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تخفيف المخاطر المناخية .

وأوضح المركز أن التخفيف من الانبعاثات يشير إلى الإجراءات والسياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويشمل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.

حماية النظم البيئية الطبيعية

كما يتضمن التخفيف حماية النظم البيئية الطبيعية مثل الغابات والمحيطات التي تعمل كمصادر لاحتجاز الكربون، واستعادتها بعد تدهورها. ويُعد التخفيف محورًا أساسيًا في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، إذ يسهم في تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، لذا نقدم لكم هذا الإنفوجرافيك الذي يتضمن مفهوم التخفيف والجهود الدولية إضافة إلى جهود مصر للتخفيف من تغير المناخ، وكيف يمكن أن يساهم المواطن في التخفيف عبر عاداته اليومية.

خطة الحكومة لتخفيف تخفيف المخاطر المناخية

