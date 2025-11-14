برلمانية تشيد بجهود الحكومة والبنك الدولي في تعزيز التنمية المحلية بالصعيد

أشادت النائبة فاطمة سليم بجهود وزارة التنمية المحلية في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وذلك عقب إعلان الوزيرة منال عوض عن تنظيم مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية» بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من قيادات الدولة وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.

وأكدت سليم في تصريحات خاصة أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعميم التجربة الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي أثبت قدرة الدولة على تنفيذ نموذج تنموي متكامل يجمع بين تطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات الوحدات المحلية.

تحقيق طفرة واضحة في الخدمات العامة

وأشارت سليم إلى أن البرنامج الذي انطلق من محافظتي قنا وسوهاج ثم امتد إلى المنيا وأسيوط، نجح في تحقيق طفرة واضحة في الخدمات العامة وجودة الحياة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة لجميع المحافظات.

وثمنت استمرار التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، بما يخدم المواطنين ويعزز تنافسية المحافظات في جذب الاستثمارات.