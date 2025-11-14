برلماني: منظومة التأمين الشامل تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة حياة المواطنين

أكد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ، تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب مساهمته في رفع مستوى الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة والحالات الطارئة.

و أشار “ الشوربجي” فى تصريح لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذه المنظومة تضمن أيضا تقديم رعاية طبية عالية الجودة لجميع الفئات العمرية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة صحية آمنة ومستقبل أكثر استقرارًا للمواطنين.

يذكر أن نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين في مجالات الصحة والتنمية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

بناء رأس المال البشري

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – في كلمته الافتتاحية، إلى أن تحقيق التنمية البشرية المستدامة يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان، موضحًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، ورافدًا محوريًا لتحقيق أهداف الدولة في التنمية.