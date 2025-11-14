برلماني: منظومة الشباب والرياضة تدخل مرحلة جديدة من التطوير المتكامل

ثمّن النائب عادل عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية بالاجتماع الهام الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مُشيرًا إلى أن هذا اللقاء جاء ليؤكد استمرار الدولة في وضع ملفي الشباب والرياضة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.

وقال "عتمان" إن استعراض وزير الشباب والرياضة لحجم البرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2018 وحتى 2025 والتي شملت برامج للنشء تجاوز المستفيدين منها 24 مليونًا، وأنشطة للشباب تخطى عدد المستفيدين منها 70 مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى برامج رياضية استفاد منها 19 مليون شاب ورياضي يعكس حجم الجهد غير المسبوق المبذول لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تعتمد اليوم على رؤية شاملة للتنمية الشبابية والرياضية، تمتد من دعم الاتحادات الرياضية والشبابية، إلى تطوير المدن والمعسكرات الشبابية، مرورًا بتوفير مراكز الابتكار والتنمية، وصولاً إلى تعظيم دور مراكز الشباب، مؤكداً أن هذه المنظومة المتكاملة تسهم في خلق جيل مؤهل وقادر على المنافسة، سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي.

وأكد النائب عادل عتمان أن ما طُرح خلال الاجتماع يعكس حرص القيادة السياسية على بناء قاعدة قوية من الشباب الواعي، القادر على المشاركة الفعّالة في مسيرة التنمية، وعلى تعزيز قيم الانتماء والعمل والإبداع.

واختتم النائب عادل عتمان تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم البرامج الشبابية والرياضية وتوسيع نطاقها بما يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، مشدداً على أن تمكين الشباب سيظل أحد أهم مفاتيح تقدم الدولة واستدامة نهضتها.