لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك

تتواجد لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة داخل مقر نادي الزمالك من أجل التفيتش والاطلاع على بعض المستندات الخاصة بالفترة الماضية.

يأتي ذلك في إطار تكليف وزارة الرياضة للجان بالتفتيش على عمل الأندية في الفترة الأخيرة ومراقبة الأوضاع داخل الأندية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة برصد أي مخالفات على المستوى المالى أو الإدارى داخل النادى، ليتم رفع تقرير من جانب اللجنة إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ووزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن ناديه لم يكتف بالشكوى التي قدمها إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى"زيزو" لاعب الاهلى ، بل تم إرسال شكوى آخرى للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم يطلب فيها معاقبة "زيزو" لأنه كما ورد بالخطاب ( تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الماضي ) ، وهو أمر غير مقبول من اللاعب أو أي فرد مهما كان في منظومة الكرة المصرية .

ولم يشر الزمالك في الخطاب الموجه إلى رئيس اتحاد الكرة إلى بنود لائحة الانضباط ، بل وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه خاصة وأنه شاهد عيان على الواقعة التي تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية عامة .

وأشار المصدر إلى أن الخطاب المرسل إلى أبو ريدة لا يتعارض مع الشكوى المقدمة للجنة الانضباط، ولكنه يتماشى مع مساعي النادي في الحصول على حقه ومعاقبة اللاعب على تصرفه الغير رياضي مع المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الزمالك في كأس السوبر بالإمارات.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتطرق في الخطاب المرسل إلى أبو ريدة للموقف الذي حدث مع خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلى بإعلانه دعمه وتأييده للاعب على عكس كلامه مع هشام نصر على منصة التتويج ، وبرر المصدر ذلك بعدم اندهاش مسؤولي الزمالك من رد فعل مرتجي خاصة وأن له موقف سابق يبرهن على تعوده على هذه التصرفات الغريبة .