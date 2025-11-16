قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

تريزيجيه
تريزيجيه
يسري غازي

تحدث محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي عن بداية مشواره الكروي إلي جانب مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.


 تريزيجيه نجم النادي الأهلي عبر تصريحات تلفزيونية:

أقدم التعازي في وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق وتعودت في النادي الأهلي منذ الصغر تحمل المسؤولية.

تابع نجم النادي الأهلي: ركلة الجزاء أمام الزمالك كنت أنا المسدد الأول واللاعبين في الملعب دعموني وأشرف بن شرقي قال لي قبل تسديد ركلة الجزاء أمام الزمالك في الدوري" ربنا يعينك ياخويا" وكنت واثق من تسجيل ركلة الجزاء أمام الزمالك “ مجاش في بالي انها تضيع ”

أضاف تريزيجيه: أنا بنزل ماتشات الأهلي " شايل حمل الجماهير "وأنا راجع من الاحتراف الخارجي عايز أحقق بطولات مع الأهلي وكل المباريات كأنها نهائي أو أمام ريال مدريد.

 مش بنام في الأهلي 

واصل تريزيجيه : أي إخفاق بيحصل لي مع الأهلي " مش بنام" وجماهير الأهلي كبيرة ولا ترضى سوى بالمكسب فقط وحققت 9 بطولات مع الأهلي على فترتين.

وأكمل تريزجيه: عملنا كل حاجة في مباراة المصري ولكننا لم نفوز وعقدنا جلسة كلاعبين أن لازم الفوز بالسوبر وقلت للاعبي الأهلي " بطولة السوبر على شرفي" ولازم نرجع بيها.

وأتم تريزجيه: بحب ماتشات الزمالك لأنها ماتشات فيها جماهير كبيرة وقلت للاعبي الأهلي " رايحين نكسب السوبر" وماتش الأهلي والزمالك كان صعب.

استطرد تريزيجيه: أنا كنت واخد عهد على نفسي إني مش هرجع الأهلي غير وأنا قادر أضيف واقدم حاجة للفريق، أنا كان فاضل لي سنة واحدة مع طرابزون وكان جايلي عروض بخمس اضعاف الفلوس اللي أنا بخدها في الأهلي وكان جاي لطرابزون أضعاف عرض الأهلي، بس الكابتن الخطيب قالي ده الوقت اللي لازم ترجع فيه وفكرة إن فاضلي سنة واحدة ده ساعدني إن طرابزون كان لازم يبعيني وعشان كانوا عايزين يبيعوني لأندية تانية عشان فرق الفلوس قلتلهم لو مروحتش الأهلي هكمل السنة اللي فاضلة معاكوا وهمشي فري وده اللي خلاهم يوافقوا على عرض الأهلي في الاخر.

وأردف تريزجيه: أنا قبل ما أكون لاعب كرة وأنا مشجع أهلاوي وفي أي بلد كنت محترف فيها لو فيه ماتش للأهلي كنت بخلص ماتشاتي أو تدريبي وأرجع أتفرج على ماتش الأهلي.

رحيل بنشرقي 

وأسهب تريزيجيه قائلا: وأنا في الريان القطري الناس في الأهلي سألوني على أشرف بن شرقي، وطبعا مسألونيش كرة عشان ده أمر مفروغ منه، لكن سألوني على سلوكيات والتزام، قلتلهم بن شرقي محترف وشخصية جميلة وملتزم وملوش في الحركات بتاعة قلب الوش لو قعد دكة، ممكن حد تاني يقول ده بيلعب مكاني واخبط فيه عشان ميجيش لكن ده يبقى شخص مش سوي انت لو بيلعب مكانك مارادونا ورزقك تلعب هتلعب وبن شرقي شخص جميل جدا وصاحبي.

الأهلي تريزيجيه الزمالك بنشرقي كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد