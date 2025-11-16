في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

تحدث محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي عن بداية مشواره الكروي إلي جانب مباراة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.



تريزيجيه نجم النادي الأهلي عبر تصريحات تلفزيونية:

أقدم التعازي في وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق وتعودت في النادي الأهلي منذ الصغر تحمل المسؤولية.

تابع نجم النادي الأهلي: ركلة الجزاء أمام الزمالك كنت أنا المسدد الأول واللاعبين في الملعب دعموني وأشرف بن شرقي قال لي قبل تسديد ركلة الجزاء أمام الزمالك في الدوري" ربنا يعينك ياخويا" وكنت واثق من تسجيل ركلة الجزاء أمام الزمالك “ مجاش في بالي انها تضيع ”

أضاف تريزيجيه: أنا بنزل ماتشات الأهلي " شايل حمل الجماهير "وأنا راجع من الاحتراف الخارجي عايز أحقق بطولات مع الأهلي وكل المباريات كأنها نهائي أو أمام ريال مدريد.

مش بنام في الأهلي

واصل تريزيجيه : أي إخفاق بيحصل لي مع الأهلي " مش بنام" وجماهير الأهلي كبيرة ولا ترضى سوى بالمكسب فقط وحققت 9 بطولات مع الأهلي على فترتين.

وأكمل تريزجيه: عملنا كل حاجة في مباراة المصري ولكننا لم نفوز وعقدنا جلسة كلاعبين أن لازم الفوز بالسوبر وقلت للاعبي الأهلي " بطولة السوبر على شرفي" ولازم نرجع بيها.

وأتم تريزجيه: بحب ماتشات الزمالك لأنها ماتشات فيها جماهير كبيرة وقلت للاعبي الأهلي " رايحين نكسب السوبر" وماتش الأهلي والزمالك كان صعب.

استطرد تريزيجيه: أنا كنت واخد عهد على نفسي إني مش هرجع الأهلي غير وأنا قادر أضيف واقدم حاجة للفريق، أنا كان فاضل لي سنة واحدة مع طرابزون وكان جايلي عروض بخمس اضعاف الفلوس اللي أنا بخدها في الأهلي وكان جاي لطرابزون أضعاف عرض الأهلي، بس الكابتن الخطيب قالي ده الوقت اللي لازم ترجع فيه وفكرة إن فاضلي سنة واحدة ده ساعدني إن طرابزون كان لازم يبعيني وعشان كانوا عايزين يبيعوني لأندية تانية عشان فرق الفلوس قلتلهم لو مروحتش الأهلي هكمل السنة اللي فاضلة معاكوا وهمشي فري وده اللي خلاهم يوافقوا على عرض الأهلي في الاخر.

وأردف تريزجيه: أنا قبل ما أكون لاعب كرة وأنا مشجع أهلاوي وفي أي بلد كنت محترف فيها لو فيه ماتش للأهلي كنت بخلص ماتشاتي أو تدريبي وأرجع أتفرج على ماتش الأهلي.

رحيل بنشرقي

وأسهب تريزيجيه قائلا: وأنا في الريان القطري الناس في الأهلي سألوني على أشرف بن شرقي، وطبعا مسألونيش كرة عشان ده أمر مفروغ منه، لكن سألوني على سلوكيات والتزام، قلتلهم بن شرقي محترف وشخصية جميلة وملتزم وملوش في الحركات بتاعة قلب الوش لو قعد دكة، ممكن حد تاني يقول ده بيلعب مكاني واخبط فيه عشان ميجيش لكن ده يبقى شخص مش سوي انت لو بيلعب مكانك مارادونا ورزقك تلعب هتلعب وبن شرقي شخص جميل جدا وصاحبي.