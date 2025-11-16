بأمر الكاف.. الأهلي يفتقد خدمات نجم سوبر بدوري أبطال أفريقيا

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لخدمات المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار في مباراتي شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



جاء ذلك عقب رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف معاقبة حكم مباراة النادي الأهلي وإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الفريق، خلال مواجهة إيجل نوار في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض جراديشار للطرد في الشوط الأول من اللقاء، الذي أقيم في القاهرة الشهر الماضي، وفقًا لقرار الحكم السنغالي عيسى سي، ونتيجة لذلك سيغيب اللاعب عن مباراتي الأهلي المقبلتين أمام شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي في دور المجموعات.

الاتحاد الإفريقي فتح تحقيق رسمي مع الحكم السنغالي الذي أدار لقاء الأهلي وإيجل نوار بطل بوروندي بعد الشكوى المقدمة ضده من النادي الأحمر وعقد جلسة استماع ورفض معاقبة الحكم السنغالي.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أولي مبارياته فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويفتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادةييس توروب مبارياته أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري على ملعب استاد القاهرة في إفتتاحية المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب نظيره فريق شبيبة القبائل على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء السبت القادم في إفتتاحية مباريات الشياطين الحمر بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شبكة بس ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



كما تنقل قناة أون تايم سبوت الأرضية مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا



يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.