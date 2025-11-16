الأهلي يتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

ضمن الأهلي تأهله رسميًا إلى الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة، بعد فوز فريق الناشئين تحت 18 عامًا على سبورتنج بنتيجة 49-43 في إياب الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد فاز في لقائي الذهاب على مستوى الرجال والناشئين، قبل أن يتفوق في مباراة الإياب بمنافسات الصغار، ليحسم تأهله إلى الدور النهائي دون الحاجة إلى نتيجة مواجهة الكبار. وبهذا أصبح رصيد الأهلي 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لـ سبورتنج، حيث يحصل الفائز على نقطتين، بينما ينال المهزوم نقطة واحدة.

ومن المقرّر أن يضرب الأهلي موعدًا مع الاتحاد السكندري في الدور النهائي لدوري المرتبط.

وتأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على جاره سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي على مستوى الرجال والمرتبط.

يُذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط أقيمت على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.