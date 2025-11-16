قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
رياضة

منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف

يسري غازي

يواجه فريق الجيش الملكي المغربي ورطة حقيقية قبل مواجهة النادي الأهلي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم 28 نوفمبر الجاري في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


وذكرت تقارير مغربية أن ورطة الجيش الملكي لدي استضافة النادي الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا تتمثل في رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة اللقاء على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

أشارت التقارير إلي أن سبب رفض الكاف إقامة مباراة الجيش الملكي المغربي والأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب الأمير عبدالله مولاي بالرباط يعود لإن الملعب ضمن الاستادات المقرر أن يستلمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

شددت التقارير علي أن الكاف سوف يتسلم ملعب الأمير عبدالله مولاي بالرباط قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي والأهلي ضمن الملاعب المقرر أن تستضيف منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

أوضحت التقارير أن نادي الجيش الملكي المغربي يجري محاولات مع مسؤولي الكاف باستثناء ملعب الأمير عبدالله مولاي بالرباط لإقامة مباراة الأهلي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علي أن يتسلم الملعب عقب الانتهاء من لقاء المارد الأحمر.

شدد على أن نادي الجيش الملكي المغربي يبحث عن حل لأزمة ملعب مباراة الأهلي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى حال رفض الكاف إقامة اللقاء على ملعب الأمير عبدالله مولاي بالرباط.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا


يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة


أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية

الأهلي الجيش الملكي المغربي دوري أبطال أفريقيا ييس توروب شبيبة القبائل الجزائري

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدتين في مقاطعة زابوريجيا

عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير

أجواء خريفية مستقرة… وعودة البرودة ليلًا مع فرص أمطار خفيفة

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

