منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف

يواجه فريق الجيش الملكي المغربي ورطة حقيقية قبل مواجهة النادي الأهلي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم 28 نوفمبر الجاري في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وذكرت تقارير مغربية أن ورطة الجيش الملكي لدي استضافة النادي الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا تتمثل في رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة اللقاء على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

أشارت التقارير إلي أن سبب رفض الكاف إقامة مباراة الجيش الملكي المغربي والأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب الأمير عبدالله مولاي بالرباط يعود لإن الملعب ضمن الاستادات المقرر أن يستلمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل.

شددت التقارير علي أن الكاف سوف يتسلم ملعب الأمير عبدالله مولاي بالرباط قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي والأهلي ضمن الملاعب المقرر أن تستضيف منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

أوضحت التقارير أن نادي الجيش الملكي المغربي يجري محاولات مع مسؤولي الكاف باستثناء ملعب الأمير عبدالله مولاي بالرباط لإقامة مباراة الأهلي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علي أن يتسلم الملعب عقب الانتهاء من لقاء المارد الأحمر.

شدد على أن نادي الجيش الملكي المغربي يبحث عن حل لأزمة ملعب مباراة الأهلي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى حال رفض الكاف إقامة اللقاء على ملعب الأمير عبدالله مولاي بالرباط.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا



يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة



أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية