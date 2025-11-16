قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طلب عاجل من الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يسعي النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع مباراته أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في افتتاحية مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أولي مبارياته فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويفتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مبارياته أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري على ملعب استاد القاهرة في إفتتاحية المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فريق شبيبة القبائل على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء السبت القادم في إفتتاحية مباريات الشياطين الحمر بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شبكة بس ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وتنقل قناة أون تايم سبوت الأرضية مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


يأتي طلب النادي الأهلي حضور 50 الف مشجع في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إطار سعي القلعة الحمراء إلي استعادة اللقب القاري بعد فقدانه في النسخة الأخيرة لدالذي حصل عليه نادي بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب افريقي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا


يكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم تونسي لقيادة المواجهة


أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه أيمن إسماعيل مساعدًا أول، ومروان سعد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع. ومن المنتظر أن تصل البعثة التحكيمية إلى القاهرة قبل اللقاء بـ48 ساعة لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية.

الأهلي شبيبة القبائل الجزائري دوري أبطال أفريقيا ييس توروب استاد القاهرة الدولي

