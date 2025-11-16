محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا

كشف اللاعب الدولي محمد صلاح، عن اللاعبين الملهمين له، والذي كان يحلم بأن يصبح مثلهم عند الكبر.

وقال محمد صلاح في حواره مع الدكتور مجدي يعقوب، إن أشهر هؤلاء اللاعبين: الكابتن محمود الخطيب، والكابتن حسن شحاته، لأن محدش وقتها كان عمل حاجة كبيرة في أوروبا زيهم.

وأكد: الوحيد اللي صدق فيا بجد هو والدي، كان بيصرف فلوس ومش عارف إيه اللي هيجي مقابل ليها، لكن والدتي كانت بتخاف أوي عليا عشان الحوادث والعربيات في السفر.

وأشار إلى أنه يدين بكل الفضل لوالده،: "حياتي كلها مديون ليه بيها، لأنه الوحيد اللي كان مصدق إني أقدر أعمل حاجة كويسة، وأنا كنت بشوفه بيصرف فلوس مقابل إن ابنه يلعب كورة وبس، لأنه وقتها مفيش لعِّيبه في الأرياف بتلعب في الدوري أو برَّه، كنت بسافر يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع، وبصرف 20 جنيه رايح، و20 جنيه جاي.