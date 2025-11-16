عرض سعودي لضم ديانج في يناير مقابل 2 مليون دولار

كشف الإعلامي خالد الغندور أن وكيل المالي أليو ديانج أبلغ إدارة القلعة الحمراء بوجود عرض سعودي للتعاقد مع لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 2 مليون دولار.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن العرض يتضمن حصول ديانج على راتب سنوي يقترب من 2.5 مليون دولار حال إتمام الصفقة، في الوقت الذي ما تزال إدارة الأهلي تدرس تفاصيل العرض قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على اللاعب بشكل أساسي.

وأضاف أن الأهلي ينتظر معرفة الجدية النهائية من جانب النادي السعودي قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية، مع التأكيد أن النادي لن يفرط في أي لاعب إلا وفق مقابل مالي مناسب يتماشى مع قيمته الفنية ودورِه داخل الفريق.