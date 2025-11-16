قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
رياضة

إعلامي: تكريم الراحل محمد صبري لازم يكون باحترام.. مش وعود على الهواء

محمد صبري
محمد صبري
ياسمين تيسير

 وجه الإعلامي محمد شبانة انتقادات لطريقة تعامل إدارة الزمالك وبعض اللاعبين مع دعم أسرة لاعب الزمالك الراحل محمد صبري، مؤكدًا أن اللاعب كان معروفًا بتواضعه وابتعاده عن الأضواء طوال مسيرته وحتى بعد اعتزاله.

وقال شبانة، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" عبر قناة cbc، إن مشاهد الحب الكبيرة التي ظهرت بعد وفاة صبري عكست قيمته الحقيقية لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي قدّم لفتة إنسانية راقية بإرسال وفد رسمي من مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة ييس توروب لتقديم العزاء، في مشهد يليق بتاريخ لاعب محترم وسيرته الطيبة.

وانتقد شبانة، التصريحات التي خرجت على لسان البعض في القنوات بشأن جمع تبرعات أو صرف مستحقات لصالح أسرة الراحل، معتبرًا أن مثل هذه الأمور يجب أن تتم بعيدًا عن العلن احترامًا لخصوصية الأسرة. وقال: هل يُعقل أن تُقال مثل هذه الأمور على الهواء؟ هذا ليس تكريمًا.

كما علق على تصريحات بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، الذي قال إنه تلقى توجيهات من هشام نصر بضم أبناء محمد صبري من السكة الحديد إلى الزمالك. وتساءل شبانة: هل هذا الأسلوب صحيح؟ مثل هذه القرارات يجب أن تتم باحترافية وبعيدًا عن الضوضاء الإعلامية.

وأضاف أن النجوم الذين ظهروا على الشاشات متأثرين وباكين كان من الأولى أن يقوموا بمبادرات في السر، والتواصل مع رجال الأعمال لدعم الأسرة دون إعلان أو ضجة إعلامية.

واختتم شبانة حديثه مؤكدًا أن محمد صبري كان لاعبًا موهوبًا، متواضعًا، وخلوقًا، داعيًا له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

محمد صبري الزمالك نادي الزمالك

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

شركة بيورتي Purity 101%

بيورتي 101 تُفاجئ السوق المصري بتخفيضات ضخمة على الشفاطات والأفران والبوتاجازات فى الجمعة البيضاء

عمرة

رحلة عمرة هدية لسيدتين قبطيتين بمصر.. ماذا فعلت وزيرة التضامن؟

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

