محمد صلاح لمجدي يعقوب: والدي كان الداعم الوحيد لي في رحلة الاحتراف

كشف النجم العالمي محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزي عن بداياته الصعبة في عالم كرة القدم .

وقال صلاح خلال لقائه مع السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي أن والده كان الداعم الوحيد له في رحلة الاحتراف قائلا : "الوحيد اللي صدق فيّ كان والدي. كان يصرف عليّ من غير ضمان لنجاحي، ووالدتي كانت خايفة جداً من السفر".

وكشف محمد بن لاح عن بعض لحظات شك وألم عاشها في فترة الناشئين: "لما كنت بزعل، كنت أدخل الحمّام أبكي عشان ما أخسرش موقعي. بعض اللاعبين كانوا يقولولي يا فلاح ويتريقوا عليّ".

وأوضح صلاح أنه اعتمد على تطوير ذاته عبر مشاهدة فيديوهات فكرية: "كنت أشوف فيديوهات مصطفى محمود وإبراهيم الفقي علشان أطور نفسي وأعرف أتأقلم".

وكشف أن الثقافة الأوروبية المختلفة كانت تحدياً كبيراً: "هما بيناموا ويصحوا بدري جداً.. وإحنا لأ. كان لازم أغير ده كله وأتعلم اللغة وأتأقلم مع نمط حياتهم".

وأشار إلى أن مفهوم النجاح تغيّر لديه مع الوقت: "النجاح مش شهرة. أعرف ناس مشهورة ومش سعيدة".