مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم

أكدالفنان رامي صبري، أن شيرين واحدة من الفنانات الكبار، معلقا “مفيش منها أتنين”، معلقا “أنا علاقتي كبيرة أوي مع شيرين وأحمد سعد ودايما بسأل عليها على طول”.

وقال رامي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن “شيرين صوت مصري عظيم على الرغم من ابتعادها علن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات وبنقولها ارجعي بقى عشان انتى وحشتينا”.

اعلن الفنان رامي صبري، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن انتهاء تصوير الحلقات المسجلة الموسم الجديد من برنامج the voice kids.



وقال رامي صبري: انتهاء تصوير ذا فويس كيدز لعام 2026 مع تيم العمل وتيم mbc