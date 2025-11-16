بعد اعتزاله التمثيل.. مجدي عبيد يطلب مساعدته في إيجاد فرصة عمل

وجه الفنان مجدي عبيد رسالة، عبر حسابه على فيس بوك، طالبًا فيها المساعدة في إيجاد فرصة عمل تضمن له دخلًا شهريًا ثابتًا.

وكتب مجدي: "الأصدقاء والزملاء في عالمي الواقعي والافتراضي، ترددت طويلاً في كتابة هذا البوست، من منكم يستطيع أن يجد لي عملًا يحقق لنا دخلا شهريا ثابتا أو يوميا، يتواصل معي على الخاص".



وأضاف أنه يبحث عن وظائف إدارية نهارية، أو فرص فنية مثل مساعد مخرج، إدارة مسرحية، مخرج منفذ، مخرج في المسرح الجامعي، أو أي عمل في السينما أو الدراما التلفزيونية، أو أدوار صامتة أو مجاميع.



جدير بالذكر أن مجدي عبيد اشتهر بدور أبو الروس في مسلسل حديث الصباح والمساء، الذي ضم نخبة من النجوم مثل ليلى علوي، سوسن بدر، عبلة كامل، إبراهيم يسري، علا غانم، أحمد خليل، أحمد زاهر، أميرة العايدي، ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد صقر.