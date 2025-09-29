الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

أعلنت الحكومة الصينية عن تطبيق نظام تراخيص جديد لتصدير السيارات الكهربائية الخالصة، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من 1 يناير 2026، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم نمو صادرات مركبات الطاقة الجديدة (NEV) وضمان استدامته وجودته.

ويأتي القرار بالتعاون بين وزارة التجارة الصينية، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم السوق، استنادا إلى قانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية.

ويعكس هذا التوجه رغبة الصين في تحسين جودة صادراتها من السيارات ‏الكهربائية، وزيادة ثقة الأسواق العالمية في الصناعة المحلية سريعة النمو.‏

يشمل القرار السيارات الكهربائية الخالصة (BEVs) التي تعمل بالكامل بمحركات كهربائية، وتحمل رقم تعريف مركبة (VIN)، وذلك تحت رمز التعريفة الجمركية 8703801090.

على الشركات المصدرة الحصول على تأهيل رسمي مسبق، وفقا للإجراءات المقررة بموجب إشعار 2012 (رقم 318)، والذي ينظم صادرات السيارات والدراجات النارية.

كما ستكون وزارة التجارة والجهات ذات الصلة مسؤولة عن فحص الطلبات ومراجعتها ومنح تراخيص التصدير.

وسيتم اعتماد قواعد "قائمة الفحص الإلزامي للسلع المستوردة والمصدّرة" كمرجع أساسي لمعاينة المركبات الكهربائية قبل السماح بخروجها من البلاد.

يبدأ تنفيذ القرار بشكل رسمي في مطلع عام 2026، مما يمنح المصنعين والمصدرين فترة انتقالية قصيرة لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد.