بالصور

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
كريم عاطف

أعلنت شرطة دبي انضمام ثلاث سيارات فارهة جديدة من شركة "مرسيدس-بنز" إلى أسطول دورياتها، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحديث وتجديد أسطولها بدوريات تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على تقنيات النقل المستدام والذكاء الاصطناعي.

تعد خطوة انضمام ثلاث سيارات فارهة جديدة ‏لشرطة دبي، هو استمرار لنهج الجمع بين الأداء الفائق والاستدامة، وإبراز صورتها كواحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تطورا على مستوى العالم.

السيارات الجديدة التي تم إضافتها هي: مرسيدس SL 55 AMG ، وGT 63 AMG، وEQS 580 الكهربائية، وتأتي كل واحدة منها بمواصفات مميزة، تعكس التوجه العصري لشرطة دبي نحو استخدام سيارات خارقة في المهام الأمنية والترويجية.

مرسيدس SL 55 AMG: سيارة رياضية مكشوفة بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة تقارب 469 حصان، وتوفر تسارعا مذهلا من 0 إلى 100 كم/س في نحو 3.8 ثانية، ما يجعلها مثالية للمهام السريعة والدوريات عالية الأداء.

مرسيدس GT 63 AMG: تنتمي لفئة السيارات الكوبيه ذات الأداء العالي، وتعمل بمحرك V8 سعة 4.0 لتر بقوة تصل إلى 630 حصان، مع تصميم هجومي وتكنولوجيا قيادة متقدمة، وتعتبر من أسرع السيارات رباعية الأبواب في العالم.

مرسيدس EQS 580: أول سيارة كهربائية بالكامل تنضم إلى أسطول شرطة دبي، وتتميز ببطارية كبيرة توفر مدى يتجاوز 600 كم للشحنة الواحدة، ومحركين كهربائيين يولدان قوة تقارب 516 حصان، إلى جانب تقنيات متطورة للقيادة الذاتية والاتصال الذكي.

شرطة دبي سيارات فارهة مرسيدس SL 55 AMG مرسيدس EQS 580 الكهربائية GT 63 AMG

