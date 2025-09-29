تعرف علي بيتر ستيفنز مصمم سيارة ماكلارين إف 1 ؟

بيتر ستيفنز كان يعمل مصمم سيارات بريطاني، ويعتبر ستيفنز من أشهر مصممي السيارات في المملكة المتحدة، وتدرب ستيفنز في مدرسة سنترال سانت مارتن للفنون ثم الكلية الملكية للفنون .

بيتر ستيفنز مصمم سيارة ماكلارين إف 1

حياه بيتر ستيفنز المهنية

بدأ بيتر ستيفنز حياته المهنية في السبعينيات كمصمم في شركة فورد ، ثم في شركة أوجل ديزاين، وعمل كمدرس لطلاب تصميم السيارات في الكلية الملكية للفنون في هذا الوقت.

وأمضى ستيفنز خمس سنوات كمصمم رئيسي في شركة لوتس كارز في الثمانينيات، وعمل علي تطوير نسخة Esprit المعدلة وصمم سيارة لوتس إيلان (M100)، وبعدها صمم سيارة جاكوار XJR-15 وفي وقت لاحق في عام 1990 أصبح كبير المصممين في شركة مكلارين كارز .

كما انه كان مسؤول عن تصميم سيارة مكلارين F1 ، التي تم إطلاقها في عام 1993، وبعد فترة قضاها كبير المصممين في شركة لامبورجيني ، عاد إلى المملكة المتحدة، حيث تولى مهام استشارية لشركة برودرايف وبي إم دبليو وويليامز وتويوتا .

وذلك إلى جانب عمله في مجال الاستشارات في مجال تصميم السيارات، وأصبح أستاذ زائر لتصميم السيارات في الكلية الملكية للفنون بلندن حتى عام 2014. وفي عام 2000، تم تعيينه مدير للتصميم في مجموعة MG Rover .

أهم مراحل في حياة بيتر ستيفنز

عمل بيتر ستيفنز ايضا كـ مدير استشاري للتصميم في شركة Mahindra & Mahindra في الهند، وأشرف ستيفنز منذ عام 2005 على طرح طراز M&M GIO وطراز Mahindra XUV500 الذي نفد بالكامل .

ومن عام 2011 حتي عام 2012 كان ستيفنز يعمل مديرًا للتصميم في شركة ريفيان أوتوموتيف ، وهي شركة تصنيع سيارات صديقة للبيئة تقع في روكليدج، فلوريدا ، بالولايات المتحدة الأمريكية .

عمل بيتر ستيفنز الحالي

يعمل ستيفنز حاليًا مستشار ومصمم ومحاضر، ويشارك في تصميم وتطبيق التكنولوجيا الهجينة، بما في ذلك سيارة سباق كهربائية عالية الأداء، ورشح ستيفنز مرتين لجائزة الأمير فيليب لأفضل مصمم سيارات في المملكة المتحدة، وفاز بالعديد من الجوائز عن أعماله، بما في ذلك جائزة أفضل مصمم سيارات لعام 2002 من مجلة أوتوكار .

بعض أعمال بيتر ستيفنز

وتشمل أعمال بيتر ستيفنز تصميم سيارات الطرق والسباقات لشركة ماكلارين، ولامبورجيني، وبي إم دبليو، ولوتس، وإم جي روفر، وبرودرايف، ومن ضمن تصميماته الشهيرة سيارة ماكلارين إف 1 للطرق، وسيارة بي إم دبليو V12 LMR الفائزة بسباق لومان عام 1999 ، ولوتس إيلان، وإمبريزا بي 1 من سوبارو، وسيارة WRC الفائزة بسلسلة سباقات العالم، وسيارة جاكوار XJR-15.