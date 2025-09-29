قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

منها باندا وفيرنا .. سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه
سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل كورسا، وفيات باندا، وكيا بيكانتو ، وهيونداي فيرنا، وميتسوبيشي لانسر .

أوبل كورسا موديل 2005

تستمد سيارة أوبل كورسا موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي.

أوبل كورسا موديل 2005

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات باندا موديل 2017

تحصل سيارة فيات باندا موديل 2017 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأسود .

فيات باندا موديل 2017

يبلغ سعر سيارة فيات باندا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2006

تنقل قوة سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1100 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2006

تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2013

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2013

تأتى سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تمكنت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

