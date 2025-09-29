منها باندا وفيرنا .. سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل كورسا، وفيات باندا، وكيا بيكانتو ، وهيونداي فيرنا، وميتسوبيشي لانسر .

تستمد سيارة أوبل كورسا موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي.

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تحصل سيارة فيات باندا موديل 2017 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأسود .

يبلغ سعر سيارة فيات باندا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1100 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .