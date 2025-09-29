قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق يستعد لليوم الوطني في 3 أكتوبر بتجهيزات واسعة ورفع رايات جديدة
30 فدان .. إنشاء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر | تفاصيل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

عزة عاطف

يستأجر ملايين الأشخاص سيارات سنويًا، لكن التحدي الأكبر يبقى في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية أو المطارات، حيث يصعب الوصول إلى خدمات التأجير بسهولة. 

تسعى شركة ألمانية ناشئة تدعى فاي تسعى لتغيير هذه المعادلة، عبر تقنية تعتمد على "سائقين عن بعد" لنقل سيارات التأجير إلى باب العميل واستعادتها بعد انتهاء المدة.

تجربة أولية في لاس فيجاس

اختبر مؤسس الشركة “توماس فون دير أوه” الفكرة في لاس فيجاس باستخدام سيارات كيا نيرو معدلة، حيث تسمح القوانين هناك بتجارب سيارات الأجرة ذاتية القيادة. 

ورغم أن السيارات تبدو شبيهة بالموديلات التقليدية، إلا أنها مجهزة بمعدات مراقبة صغيرة على السقف والجوانب، دون تغييرات كبيرة على المقصورة الداخلية، ما يسهل على العملاء التكيف معها فور جلوسهم خلف المقود.

إطلاق المرتقب في برلين

تخطط "فاي" لإطلاق خدمتها الجديدة في برلين بعد تعديل القوانين الألمانية هذا العام. 

ورغم أن المركبات ذاتية القيادة بالكامل لا تزال محظورة في أوروبا، إلا أن البرلمان الألماني منح الإذن بتشغيل السيارات ذاتية القيادة في مناطق معينة، شريطة أن يتحكم بها سائقون مدربون عن بُعد بدءًا من ديسمبر المقبل.

كيف يعمل نظام القيادة عن بعد؟

يتحكم السائقون في سيارات "فاي" من مكاتب مجهزة بأجهزة محاكاة متطورة تضم ثلاث شاشات، وعجلة قيادة، وزر إيقاف طارئ. 

بمجرد توصيل سيارة لعميل ما، ينتقل السائق فورًا إلى التحكم في سيارة أخرى، ما يتيح كفاءة تشغيلية عالية. سرعة هذه السيارات محدودة عند 40 كم/ساعة فقط، وهو ما يجعل التجربة أكثر أمانًا.

الشركة ترى أن هذه الخدمة قد تفتح الباب أمام وظائف جديدة، خصوصًا لأولئك الذين يعملون كسائقي أجرة أو أوبر ويبحثون عن بدائل أكثر أمانًا وأقل إجهادًا. 

كذلك يمكن أن تجذب الخدمة سائقي الشاحنات الراغبين في قضاء وقت أطول مع عائلاتهم بعيدًا عن السفر الطويل.

نقلة نوعية في مفهوم تأجير السيارات

يرى مؤسس "فاي" أن الخدمة الجديدة قد تعيد تشكيل سوق السيارات بالكامل، حيث يمكن أن يتجه الأفراد لتأجير السيارات بدلًا من شراء سيارة ثانية أو حتى أولى. 

وإذا نجحت التجربة في برلين، قد تكون خطوة أولى لتوسيعها إلى مدن أوروبية وعالمية أخرى، مما يفتح فصلًا جديدًا في مستقبل التنقل الذكي. 

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

