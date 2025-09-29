فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

يستأجر ملايين الأشخاص سيارات سنويًا، لكن التحدي الأكبر يبقى في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية أو المطارات، حيث يصعب الوصول إلى خدمات التأجير بسهولة.

تسعى شركة ألمانية ناشئة تدعى فاي تسعى لتغيير هذه المعادلة، عبر تقنية تعتمد على "سائقين عن بعد" لنقل سيارات التأجير إلى باب العميل واستعادتها بعد انتهاء المدة.

تجربة أولية في لاس فيجاس

اختبر مؤسس الشركة “توماس فون دير أوه” الفكرة في لاس فيجاس باستخدام سيارات كيا نيرو معدلة، حيث تسمح القوانين هناك بتجارب سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

ورغم أن السيارات تبدو شبيهة بالموديلات التقليدية، إلا أنها مجهزة بمعدات مراقبة صغيرة على السقف والجوانب، دون تغييرات كبيرة على المقصورة الداخلية، ما يسهل على العملاء التكيف معها فور جلوسهم خلف المقود.

إطلاق المرتقب في برلين

تخطط "فاي" لإطلاق خدمتها الجديدة في برلين بعد تعديل القوانين الألمانية هذا العام.

ورغم أن المركبات ذاتية القيادة بالكامل لا تزال محظورة في أوروبا، إلا أن البرلمان الألماني منح الإذن بتشغيل السيارات ذاتية القيادة في مناطق معينة، شريطة أن يتحكم بها سائقون مدربون عن بُعد بدءًا من ديسمبر المقبل.

كيف يعمل نظام القيادة عن بعد؟

يتحكم السائقون في سيارات "فاي" من مكاتب مجهزة بأجهزة محاكاة متطورة تضم ثلاث شاشات، وعجلة قيادة، وزر إيقاف طارئ.

بمجرد توصيل سيارة لعميل ما، ينتقل السائق فورًا إلى التحكم في سيارة أخرى، ما يتيح كفاءة تشغيلية عالية. سرعة هذه السيارات محدودة عند 40 كم/ساعة فقط، وهو ما يجعل التجربة أكثر أمانًا.

الشركة ترى أن هذه الخدمة قد تفتح الباب أمام وظائف جديدة، خصوصًا لأولئك الذين يعملون كسائقي أجرة أو أوبر ويبحثون عن بدائل أكثر أمانًا وأقل إجهادًا.

كذلك يمكن أن تجذب الخدمة سائقي الشاحنات الراغبين في قضاء وقت أطول مع عائلاتهم بعيدًا عن السفر الطويل.

نقلة نوعية في مفهوم تأجير السيارات

يرى مؤسس "فاي" أن الخدمة الجديدة قد تعيد تشكيل سوق السيارات بالكامل، حيث يمكن أن يتجه الأفراد لتأجير السيارات بدلًا من شراء سيارة ثانية أو حتى أولى.

وإذا نجحت التجربة في برلين، قد تكون خطوة أولى لتوسيعها إلى مدن أوروبية وعالمية أخرى، مما يفتح فصلًا جديدًا في مستقبل التنقل الذكي.