قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا

لم تعد الانتقادات الموجهة لتصميم مقابض أبواب سيارات تسلا تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثيرت المخاوف من جديد في أوروبا بعد حادث مأساوي في ألمانيا أودى بحياة سائق وطفلين، ليعيد الجدل حول مدى أمان هذا الابتكار.

حادث مأساوي بسيارة تسلا

في السابع من سبتمبر الجاري، انحرفت سيارة من طراز تسلا موديل S عن الطريق واشتعلت فيها النيران بسرعة كبيرة. 

ورغم محاولات شهود العيان لإنقاذ الركاب، حالت المقابض الكهربائية دون فتح الأبواب في الوقت المناسب.
 

نجا طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، في حين توفي السائق وطفلان آخران في الحريق، بعدما فشل المتواجدون في إخراجهم. 

وأكدت تقارير محلية أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبة كبيرة في السيطرة على الحريق بسبب بطارية الليثيوم التي دخلت في حالة "هروب حراري".

ليست هذه الحادثة الأولى التي ترتبط بتصميم مقابض أبواب تيسلا. ففي عام 2019، لقي رجل حتفه بعد اصطدام سيارته موديل S بشجرة نخيل، حيث لم يتمكن رجال الشرطة من فتح الأبواب قبل أن تلتهم النيران السيارة بالكامل. 

أثارت هذه الحوادث المتكررة جدلاً واسعًا حول مدى ملاءمة التصميم الحالي لمواقف الطوارئ.

استجابة من تيسلا تحت ضغط الانتقادات

في ظل الانتقادات المتصاعدة، أعلنت تيسلا أنها تعمل على تطوير تصميم جديد لمقابض الأبواب. وسيعتمد النظام المرتقب على زر واحد يجمع بين آلية الفتح اليدوي والإلكتروني، بحيث يتيح سهولة أكبر للركاب ولفرق الإنقاذ في الوصول إلى الداخل بسرعة.

جدل مستمر حول الابتكار والأمان

ورغم أن المقابض الكهربائية صُممت في الأساس كجزء من هوية تيسلا العصرية وابتكاراتها التقنية، إلا أن تكرار حوادث الوفاة المرتبطة بها بات يثير تساؤلات جدية حول موازنة الابتكار مع معايير الأمان، خاصة في حالات الحوادث والحرائق.

تسلا سيارات تسلا الأمريكية حوادث تسلا مقابض الأبواب تسلا موديل S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

طلاب الجامعات

أبرزها الفصل النهائي من الجامعة.. 13 عقوبة تأديبية للطلاب المخالفين بالقانون

النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب

إعلام النواب: استغلال المسجد الأموي للإساءة لمصر تصرّف مدان لا يمثل الشعوب

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية

المصريين: شراكة الدولة مع الإمارات نموذج للتضامن والعمل العربي

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد