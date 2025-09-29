حملة استدعاء لـ بي إم دبليو وأحد طرازات تويوتا.. لهذا السبب

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من طرازات بي إم دبليو وصل إلي 194886 سيارة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 1469 سيارة تويوتا سوبرا مرتبطة بها عبر برنامج التطوير المشترك مع بي إم دبليو.

استدعاء بي إم دبليو وتويوتا سوبرا لهذا السبب

الطرازات المشمولة بالاستدعاء

يشمل الاستدعاء العديد من إصدارات السيارات السيدان و الـ SUV والكوبيه، وجميع تلك الطرازات مزودة بمحرك بي إم دبليو 6 سلندر سعة 3000 سي سي من نوع B58 .

ومن ضمن السيارات المشمولة بالاستدعاء ، بي إم دبليو 230i موديل 2022، وبي إم دبليو 330iموديلات 2019 حتي 2021، وبي إم دبليو 430i موديلات 2021 حتي 2022، وبي إم دبليو 430i كشف من موديلات 2021 حتي 2022، وبي إم دبليو 530i موديلات 2020 حتي 2022، وبي إم دبليو X3 من موديلات 2020 حتي 2022، وبي إم دبليو X4 من موديلات 2020 حتي 2022، وبي إم دبليو Z4 موديلات 2019 حتي 2022، وتويوتا سوبرا 3.0 موديلات 2020 حتي 2022 .

مئات آلاف السيارات حول العالم

الاستدعاء يشمل مئات آلاف السيارات حول العالم، ولم تكشف الشركة بعد عن إجمالي الأرقام العالمية، لكن من المتوقع أن يكون العدد أكبر بكثير، لان ذلك الاستدعاء يغطي سيارات صنعت بين عام 2015 وعام 2021 و 2022 في أوروبا وآسيا وغيرها من الأسواق.

سبب استدعاء تلك الإصدارات

الخلل يتمثل في احتمال تآكل المرحل (Starter Relay) المسؤول عن توصيل التيار الكهربائي إلى بادئ التشغيل (المارش)، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وحدوث تماس كهربائي وزيادة خطر اندلاع حريق.

ويحدث ذلك العطل نتيجة تسرب المياه إلى المرحل، ما يسبب تراكم التآكل بمرور الوقت.

تحذير لمالكي السيارات المستدعية

وحذرت السلطات السائقين من ركن سياراتهم داخل المرائب أو قرب المباني حتى استبدال القطعة، وأكدت بي إم دبليو أن التآكل داخل البادئ المصنوع من قبل Valeo قد يؤثر على التوصيلات الكهربائية، ما يمنع تشغيل المحرك وفي أسوأ الحالات يؤدي إلى ماس كهربائي واندلاع حريق.

من جانبها أوضحت تويوتا أنها لا تعرف أي حالة تعرضت لها سوبرا حتى الآن، ويرجح أن السبب يعود لقلة عدد السيارات المنتجة، لكنها تشارك في الاستدعاء، وستبدأ يبدأ إخطار المالكين بضرورة استبدال بادئ التشغيل في منتصف نوفمبر المقبل من عام 2025 الجاري .