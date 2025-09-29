الكشف عن تعديلات جريئة لسيارة بي ام دبليو M4

كسرت شركة G-Power الألمانية القاعدة المعتادة في عالم تعديل السيارات، حيث توجهت هذه المرة إلى نسخة BMW M4 بالسقف المكشوف، التي غالبًا ما يتم تجاهلها لصالح نسخ الكوبيه أو السيدان.

لكن التعديلات التي أجرتها G-Power جعلت منها سيارة خارقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من حيث الأداء والتصميم، كما ان هذه الحزمة الميكانيكية متاحة أيضا لنسخ M3 وM4 الكوبيه.

قلب التعديلات كان في المحرك، حيث حصلت السيارة على مداخل هواء جديدة مصنوعة من ألياف الكربون، إلى جانب نظام عادم HJS عالي الأداء، وكاتم صوت معدل بمخارج عادم حصرية.

كما تم تحديث برمجة وحدة التحكم الإلكترونية ECU، ما رفع قوة المحرك سداسي الأسطوانات مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر إلى 700 حصان، مع عزم دوران 850 نيوتن.متر، هذا سمح بزيادة السرعة القصوى لتصل إلى 310 كم/س، دون الإفصاح عن أرقام التسارع.

من الخارج، تميزت السيارة بلمسات تصميمية شرسة تضمنت غطاء محرك جديد مزود بفتحات تهوية فعالة، وجناح خلفي، وأكصدام أمامي معدل، مع شبك أمامي يحاكي تصميم نسخة M4 CS، كما استخدمت G-Power الكربون البرتقالي في بعض التفاصيل الداخلية لإضفاء طابع فريد.

ولتعزيز الثبات والمظهر الرياضي، تم تزويد السيارة بجنوط Hurricane RR قياس 21 بوصة، بعرض 9 بوصات في الأمام و10.5 في الخلف.