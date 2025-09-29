قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
بالصور

الكشف عن تعديلات جريئة لسيارة بي ام دبليو M4

بي ام دبليو M4
بي ام دبليو M4
كريم عاطف

كسرت شركة G-Power الألمانية القاعدة المعتادة في عالم تعديل السيارات، حيث توجهت هذه المرة إلى نسخة BMW M4 بالسقف المكشوف، التي غالبًا ما يتم تجاهلها لصالح نسخ الكوبيه أو السيدان. 

لكن التعديلات التي أجرتها G-Power جعلت منها سيارة خارقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من حيث الأداء والتصميم، كما ان هذه الحزمة الميكانيكية متاحة أيضا لنسخ M3 وM4 الكوبيه.

قلب التعديلات كان في المحرك، حيث حصلت السيارة على مداخل هواء جديدة مصنوعة من ألياف الكربون، إلى جانب نظام عادم HJS عالي الأداء، وكاتم صوت معدل بمخارج عادم حصرية.

كما تم تحديث برمجة وحدة التحكم الإلكترونية ECU، ما رفع قوة المحرك سداسي الأسطوانات مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر إلى 700 حصان، مع عزم دوران 850 نيوتن.متر، هذا سمح بزيادة السرعة القصوى لتصل إلى 310 كم/س، دون الإفصاح عن أرقام التسارع.

من الخارج، تميزت السيارة بلمسات تصميمية شرسة تضمنت غطاء محرك جديد مزود بفتحات تهوية فعالة، وجناح خلفي، وأكصدام أمامي معدل، مع شبك أمامي يحاكي تصميم نسخة M4 CS، كما استخدمت G-Power الكربون البرتقالي في بعض التفاصيل الداخلية لإضفاء طابع فريد.

ولتعزيز الثبات والمظهر الرياضي، تم تزويد السيارة بجنوط Hurricane RR قياس 21 بوصة، بعرض 9 بوصات في الأمام و10.5 في الخلف.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

جنازة الشيخ خلف

الاهلي

فصل الشتاء

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

جامعة الأزهر

صاروخ باليستي

استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

فنانات يدخلن عش الزوجية

بالصور

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

الكشف عن تعديلات جريئة لسيارة بي ام دبليو M4

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

