شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

تطرح نيسان نسخة باترول نيسمو موديل 2026 في السوق السعودي لتقدم مفهوما مختلفا لسيارات الـSUV الفاخرة، حيث تمزج بين الفخامة والروح الرياضية العدوانية، هذه النسخة المميزة تحمل ملامح تصميمية جريئة، وتقنيات متطورة، وأداء محسنا يجعلها الأبرز في عائلة الباترول.

وياتي الشكل الخارجي للسيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026، بالشبك الأمامي الكبير المزين بشعار "نيسمو"، والمصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED التي تمنح السيارة حضورا قويا، كما تميزها اللمسات الحمراء التي تتوزع على الصدامين الأمامي والخلفي، في إشارة إلى هوية نيسمو الرياضية، الجنوط الضخمة قياس 22 بوصة مع الإطارات العريضة تكمل الطابع الهجومي، فيما تضيف المرايا الجانبية الكهربائية مع مؤشرات الاتجاه المدمجة والسقف البانورامي لمسة عصرية فاخرة.

أما الأبعاد الخارجية للسيارة باترول نيسمو 2026، فتاتي بطول 5,295 ملم، وعرض 2,070 ملم، وارتفاع 1,945 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3,075 ملم ووزن فارغ يقارب 2,817 كجم، هذه الأبعاد الكبيرة تمنحها رحابة داخلية مميزة، وتؤهلها للرحلات الطويلة والقيادة على الطرق الصحراوية أو غير الممهدة بثبات وثقة.

وتاتي المقصورة الداخلية للسيارة لتجمع بين الرفاهية واللمسة الرياضية، حيث صممت المقاعد من الجلد الطبيعي والشامواه على نحو مستوحى من مقاعد وكالة ناسا، لتوفر راحة مثالية وتوزيعا متوازنا للوزن، كما تدعم المقاعد الأمامية التدفئة والتبريد والتدليك، ما يحول القيادة إلى تجربة استرخاء وفخامة.

أما التقنيات الداخلية فتشمل شاشة متصلة بمساحة 28.6 بوصة، ونظام صوتي فاخر من Klipsch بـ12 سماعة، مع دعم ابل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب مكيف ذكي قادر على الاستجابة لحرارة الجلد بسرعة أكبر من الجيل السابق، و تجهيزات إضافية مثل الثلاجة، الإضاءة المحيطية، الشاحن اللاسلكي، وشاشات ترفيهية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.

وتعتمد نيسان باترول نيسمو 2026، على محرك V6 توين تيربو سعة 3.5 لتر، يولد قوة 495 حصانا وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن-متر يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات، ونظام دفع رباعي دائم، إلى جانب أنظمة تعليق محسنة تعمل على تقليل الاهتزازات وتعزيز الثبات في مختلف ظروف القيادة.

فيما يتعلق بالأسعار، يبدأ سعر نيسان باترول 2026 في السعودية من 266,999 ريال سعودي للفئات الأساسية، وصولاً إلى 450,999 ريال سعودي لنسخة نيسمو الأعلى تجهيزاً.