شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
بالصور

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
كريم عاطف

تطرح نيسان نسخة باترول نيسمو موديل 2026 في السوق السعودي لتقدم مفهوما مختلفا لسيارات الـSUV الفاخرة، حيث تمزج بين الفخامة والروح الرياضية العدوانية، هذه النسخة المميزة تحمل ملامح تصميمية جريئة، وتقنيات متطورة، وأداء محسنا يجعلها الأبرز في عائلة الباترول.

وياتي الشكل الخارجي للسيارة نيسان باترول نيسمو موديل 2026، بالشبك الأمامي الكبير المزين بشعار "نيسمو"، والمصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED التي تمنح السيارة حضورا قويا، كما تميزها اللمسات الحمراء التي تتوزع على الصدامين الأمامي والخلفي، في إشارة إلى هوية نيسمو الرياضية، الجنوط الضخمة قياس 22 بوصة مع الإطارات العريضة تكمل الطابع الهجومي، فيما تضيف المرايا الجانبية الكهربائية مع مؤشرات الاتجاه المدمجة والسقف البانورامي لمسة عصرية فاخرة.

أما الأبعاد الخارجية للسيارة باترول نيسمو 2026، فتاتي بطول 5,295 ملم، وعرض 2,070 ملم، وارتفاع 1,945 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3,075 ملم ووزن فارغ يقارب 2,817 كجم، هذه الأبعاد الكبيرة تمنحها رحابة داخلية مميزة، وتؤهلها للرحلات الطويلة والقيادة على الطرق الصحراوية أو غير الممهدة بثبات وثقة.

وتاتي المقصورة الداخلية للسيارة لتجمع بين الرفاهية واللمسة الرياضية، حيث صممت المقاعد من الجلد الطبيعي والشامواه على نحو مستوحى من مقاعد وكالة ناسا، لتوفر راحة مثالية وتوزيعا متوازنا للوزن، كما تدعم المقاعد الأمامية التدفئة والتبريد والتدليك، ما يحول القيادة إلى تجربة استرخاء وفخامة.

أما التقنيات الداخلية فتشمل شاشة متصلة بمساحة 28.6 بوصة، ونظام صوتي فاخر من Klipsch بـ12 سماعة، مع دعم ابل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب مكيف ذكي قادر على الاستجابة لحرارة الجلد بسرعة أكبر من الجيل السابق، و تجهيزات إضافية مثل الثلاجة، الإضاءة المحيطية، الشاحن اللاسلكي، وشاشات ترفيهية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.

وتعتمد نيسان باترول نيسمو 2026، على محرك V6 توين تيربو سعة 3.5 لتر، يولد قوة 495 حصانا وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن-متر يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات، ونظام دفع رباعي دائم، إلى جانب أنظمة تعليق محسنة تعمل على تقليل الاهتزازات وتعزيز الثبات في مختلف ظروف القيادة. 

فيما يتعلق بالأسعار، يبدأ سعر نيسان باترول 2026 في السعودية من 266,999 ريال سعودي للفئات الأساسية، وصولاً إلى 450,999 ريال سعودي لنسخة نيسمو الأعلى تجهيزاً. 

باترول نيسمو موديل 2026 نيسان السوق السعودي نيسان باترول نيسمو نيسان باترول نيسمو موديل 2026 باترول نيسمو 2026

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أرشيفية

تفاصيل حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس

المتهمين

سائحة تكشف المستور.. القبض على عصابة صينية تستهدف الأجانب وتطلب فدية من ذويهم

بالصور

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

