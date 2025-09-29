الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

علق إمام عاشور لاعب الأهلي علي فوز نادي الأهلي اليوم علي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

إمام عاشور: الأهلي بمن حضر

وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي بمن حضر ياباشا".

الأهلي يحقق الفوز على الزمالك في قمة الدوري



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشناوي يتألق في مباراة الأهلي والزمالك:



تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.