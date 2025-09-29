توابع زلزال المارد الأحمر.. هجوم على فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

علق الإعلامي إسلام صادق علي هزيمة الزمالك اليوم امام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز

وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :" حسين الشحات يقلب الطاولة داخل وخارج الأهلي ويقود فريقه للفوز على الزمالك ٢-١ ..وفيريرا يستمر في توريط الأبيض بإدارة سيئة للمباريات خصوصا في الشوط الثاني وسط صمت غير مبرر من مجلس لبيب على مدربه !



حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.