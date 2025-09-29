الشحات جاي من بعيد.. إبراهيم فايق يتغنى بنجم الأهلي

اشاد الإعلامي إبراهيم فايق بأداء حسين الشحات بعد احرازه هدف التعادل وضرب الجزاء

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏الشحات جه من بعييييد جدا.. وجاب الأهلي من بعيييد جدا من تأخر لتعادل ثم تقدم ".

أحرز محمود حسن تريزيجية هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك في الللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدوليلتصبح نتيجة المباراة2-1 لصالح المارد الأحمر

وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.

أحذاث المباراة

حصل ناصر منسي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب الأهلي ياسين مرعي في منتصف ملعب الأهلي.

ويحاول لاعبي النادي الأهلي إحراز هدف التعادل ولكن نجح لاعبو الزمالك من الحفاظ على شباكهم وتبادل الهجمات علي مرمي الشناوي

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.

وأهدر ناصر ماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.